Александра Трусова рассказала, как знакомство с мужем изменило её отношение к перфекционизму

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, российская фигуристка Александра Трусова поделилась с поклонниками откровениями о своём характере и влиянии замужества на её жизнь.
Александра призналась, что после встречей с Макаром Игнатовым её жизнь начала меняться.
Напомним, в августе 2024 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, взяв фамилию мужа. В августе 2025 года у пары родился сын Михаил.
Несмотря на материнство, «Русская ракета», как прозвали Трусову поклонники, вернулась к тренировкам и продолжает работать над восстановлением принёсших ей всемирную известность четверных прыжков.
