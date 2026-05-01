Александра Трусова рассказала, как знакомство с мужем изменило её отношение к перфекционизму

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, российская фигуристка Александра Трусова поделилась с поклонниками откровениями о своём характере и влиянии замужества на её жизнь.

«Всю свою жизнь я была ужасной перфекционисткой во всем. Честно говоря, я и сейчас ей остаюсь, и порой это очень мешает жить в моменте и наслаждаться мелочами», — написала спортсменка в социальных сетях.

Александра призналась, что после встречей с Макаром Игнатовым её жизнь начала меняться.

«Но с появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я еще сделала недостаточно», — отметила фигуристка.

Напомним, в августе 2024 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, взяв фамилию мужа. В августе 2025 года у пары родился сын Михаил.

Несмотря на материнство, «Русская ракета», как прозвали Трусову поклонники, вернулась к тренировкам и продолжает работать над восстановлением принёсших ей всемирную известность четверных прыжков.

Фото: t.me/avtrusovaofficial