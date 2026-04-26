Фото: ЮФЛ Центр | Юношеская футбольная лига
Спорт

Рязанский школьник Лев Крутов почти повторил гол Марадоны англичанам 1986 года

Анастасия Мериакри
26 апреля в четвёртом туре ЮФЛ Центр U-15 команда футбольной академия Рязанской области на домашнем стадионе «Рязань-Арена» принимала сверстников из спортшколы «Калуга».

Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 5:1. Рязанские футболисты продемонстрировали яркую и атакующую игру, полностью контролируя ход матча.

Главным украшением встречи стал гол, забитый Львом Крутовым. Молодой футболист совершил впечатляющий сольный проход, обыграв по пути четырёх соперников, и нанёс точный удар по воротам. Этот эпизод был опубликован на официальном канале лиги с подписью: «Лев Крутов из ФА Рязанской области — реально крут».

Некоторые рязанские болельщики заметили сходство сольного прохода местного футболиста с знаменитым голом Диего Марадоны в ворота англичан в четвертьфинале чемпионата мира в Мексике в 1986 году. Комментатор матча также высоко оценил мастерство рязанского дарования, назвав мяч Крутова самым красивым голом прошедшей игры.

Видео: группа «ЮФЛ Центр» ВКонтакте

