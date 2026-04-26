Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области сегодня

В Рязанской области сейчас действует жёлтый уровень погодной опасности. Соответствующая информация есть на сайте Гидрометцентра РФ.
Вот, о чём предупредили синоптики:
Гроза. Период предупреждения до 20 ч. 26 апреля. Местами гроза
Дождь. Период предупреждения до 23 ч. 27 апреля. Осадки, местами сильные.
Ветер. Период предупреждения до 18 ч. 28 апреля. Местами порывы ветра 14-19 м/с.
Жителям Рязани достаточно выглянуть в окно, чтобы понять, что предупреждение не пустой звук.