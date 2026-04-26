Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Рязани вечером 26 апреля

Анастасия Мериакри
В Рязани 26 апреля в 17:45 в результате технологического нарушения было прекращено электроснабжение потребителей в ряде районов города.

Без света остались жители улиц:

  • Новосёлов;
  • Колупановка (Шереметьево-Песочня);
  • Зубковой;
  • Большая (Шереметьево-Песочня);
  • Касимовское шоссе;
  • Тимакова;
  • Шереметьевский проезд;
  • Полевая (Шереметьево-Песочня);
  • Старое Село (Шереметьево-Песочня);
  • Васильевский проезд;
  • Песоченская.

26 апреля в 17:55 в результате технологического нарушения на сетях произошло отключение электроснабжения на улицах:

  • Баженова;
  • Светлая;
  • Старый Сад (Голенчино);
  • Голенчинское шоссе;
  • Голенчино район;
  • Светлый проезд (Голенчино);
  • Старообрядческий проезд;
  • Космодемьянской;
  • 1-й проезд Ломоносова;
  • Матросова;
  • Пугачёва;
  • Разина;
  • Чайкиной;
  • 1-й Старосадский проезд;
  • 2-й Старосадский проезд;
  • 3-й Старосадский проезд;
  • Ключевая;
  • Родниковая;
  • Снежная;
  • Семашко;
  • Гагарина;
  • 1-я Железнодорожная;
  • Братиславская;
  • Пушкина;
  • Дзержинского;
  • Татарская;
  • Чернобаевская.

В настоящее время аварийные бригады ведут работы по локализации повреждённого участка сети. Все силы направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 55-01-12.

Ранее сообщили об отключении электроэнергии в поселке Божатково, Храпово, Божатково р-н, с/т «Планета».

