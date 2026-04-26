Массовое отключение электроэнергии произошло в Рязани вечером 26 апреля

В Рязани 26 апреля в 17:45 в результате технологического нарушения было прекращено электроснабжение потребителей в ряде районов города.
Без света остались жители улиц:
- Новосёлов;
- Колупановка (Шереметьево-Песочня);
- Зубковой;
- Большая (Шереметьево-Песочня);
- Касимовское шоссе;
- Тимакова;
- Шереметьевский проезд;
- Полевая (Шереметьево-Песочня);
- Старое Село (Шереметьево-Песочня);
- Васильевский проезд;
- Песоченская.
26 апреля в 17:55 в результате технологического нарушения на сетях произошло отключение электроснабжения на улицах:
- Баженова;
- Светлая;
- Старый Сад (Голенчино);
- Голенчинское шоссе;
- Голенчино район;
- Светлый проезд (Голенчино);
- Старообрядческий проезд;
- Космодемьянской;
- 1-й проезд Ломоносова;
- Матросова;
- Пугачёва;
- Разина;
- Чайкиной;
- 1-й Старосадский проезд;
- 2-й Старосадский проезд;
- 3-й Старосадский проезд;
- Ключевая;
- Родниковая;
- Снежная;
- Семашко;
- Гагарина;
- 1-я Железнодорожная;
- Братиславская;
- Пушкина;
- Дзержинского;
- Татарская;
- Чернобаевская.
В настоящее время аварийные бригады ведут работы по локализации повреждённого участка сети. Все силы направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.
По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 55-01-12.
Ранее сообщили об отключении электроэнергии в поселке Божатково, Храпово, Божатково р-н, с/т «Планета».