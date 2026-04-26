Массовое отключение электроэнергии произошло в Рязани вечером 26 апреля

В Рязани 26 апреля в 17:45 в результате технологического нарушения было прекращено электроснабжение потребителей в ряде районов города.

Без света остались жители улиц:

Новосёлов;

Колупановка (Шереметьево-Песочня);

Зубковой;

Большая (Шереметьево-Песочня);

Касимовское шоссе;

Тимакова;

Шереметьевский проезд;

Полевая (Шереметьево-Песочня);

Старое Село (Шереметьево-Песочня);

Васильевский проезд;

Песоченская.

26 апреля в 17:55 в результате технологического нарушения на сетях произошло отключение электроснабжения на улицах:

Баженова;

Светлая;

Старый Сад (Голенчино);

Голенчинское шоссе;

Голенчино район;

Светлый проезд (Голенчино);

Старообрядческий проезд;

Космодемьянской;

1-й проезд Ломоносова;

Матросова;

Пугачёва;

Разина;

Чайкиной;

1-й Старосадский проезд;

2-й Старосадский проезд;

3-й Старосадский проезд;

Ключевая;

Родниковая;

Снежная;

Семашко;

Гагарина;

1-я Железнодорожная;

Братиславская;

Пушкина;

Дзержинского;

Татарская;

Чернобаевская.

В настоящее время аварийные бригады ведут работы по локализации повреждённого участка сети. Все силы направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 55-01-12.

Ранее сообщили об отключении электроэнергии в поселке Божатково, Храпово, Божатково р-н, с/т «Планета».