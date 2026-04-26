В Рязани отключили свет в нескольких населённых пунктах

В Рязани 26 апреля 2026 года в 15:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщает РГРЭС.

Без света остались потребители в следующих населённых пунктах и садоводческих товариществах:

посёлок Божатково,

посёлок Храпово,

Божатковский район,

СНТ «Планета».

В настоящее время аварийные бригады ведут работы по локализации повреждённого участка сети. Все силы направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 55-01-12.