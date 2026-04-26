В некоторых районах Рязанской области ожидаются грозы

По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до 20:00 26 апреля на территории Рязанской области в отдельных районах ожидается гроза.

Рекомендации МЧС для жителей региона:

не стойте под рекламными щитами, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;

по возможности ограничьте время пребывания на улице;

на случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь;

не используйте для освещения открытый огонь — это может привести к пожару.

Кроме того, в связи с прохождением атмосферных фронтов североатлантического циклона в Рязанской области до конца суток 27 апреля прогнозируются осадки различной интенсивности и шторм.