В некоторых районах Рязанской области ожидаются грозы

По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до 20:00 26 апреля на территории Рязанской области в отдельных районах ожидается гроза.
Рекомендации МЧС для жителей региона:
- не стойте под рекламными щитами, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;
- по возможности ограничьте время пребывания на улице;
- на случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь;
- не используйте для освещения открытый огонь — это может привести к пожару.
Кроме того, в связи с прохождением атмосферных фронтов североатлантического циклона в Рязанской области до конца суток 27 апреля прогнозируются осадки различной интенсивности и шторм.