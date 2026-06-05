В Рязанской области 6 июня воздух прогреется до +25°С

Жителей Рязанской области в субботу, 6 июня, ждет комфортная летняя погода. По прогнозу синоптиков, в регионе будет переменная облачность, а воздух прогреется до +25°С.

Ночью в области местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит от +6°С до +11°С. Днем осадков преимущественно не ожидается — небо прояснится, и столбики термометров поднимутся до отметок +20°С…+25°С.

Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду, что сделает дневную жару легко переносимой.

Такая погода идеально подойдет для прогулок, поездок на дачу и отдыха на природе.