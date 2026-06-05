Говорят, есть видео, которое Владимир Жириновский записал за несколько лет до своей смерти. В нём политик назвал государства, которые столкнутся с неизбежной трансформацией. Переживут её не все, нескольким странам политик сулил падение.

Собеседница издания «Царьград», политолог Светлана Вольнова, за несколько лет собрала прогнозы Жириновского в стройную систему. И проанализировала, о каких странах может в действительности идти речь.

Почему прогнозам Жириновского стоит верить

Светлана Вольнова начала анализировать прогнозы политика не просто так. Слишком многое из того, что он говорил, становилось реальностью. Распад СССР, бомбардировки Югославии, война в Ираке, пандемия. Жириновский вообще видел больше, чем говорил. И говорил не общими фразами, не образами, а указывал на конкретные события.

Политолог считает, что дело не только в аналитическом уме политика. Сыграло роль и происхождение. Отец Жириновского — Вольф Андреевич Эдельштейн, еврей из Львова. Мать — русская. По сути, политик рос на стыке двух цивилизаций, двух подходов к видению мира. Сам Жириновский говорил, что видит мир двумя глазами — еврея и русского. Еврей видит опасность раньше всех. Русский — масштаб происходящего.

Америка — первый пациент

Жириновский начинал с того, кого считают самым сильным и опасаются больше всего. Речь об Америке. Но политик не называл США противником России. Он называл их пациентом, которого надо изучать. Потому что «его болезнь заразна». Когда Америка упадёт, говорил лидер ЛДПР, осколки полетят во все стороны. И нужно знать заранее, где укрыться.

Что подразумевается под словом «упадёт» и почему это должно произойти? Жириновский видел распад Америки как неизбежный процесс. Причина — ряд глубоких, но скрытых проблем. Он называл это «синдромом поздней империи».

Две главные болезни Америки

Первая проблема — экономическая. Америка живёт в долг. Там каждый ребёнок рождается с огромным госдолгом. По этому долгу он всю жизнь будет выплачивать проценты. Рано или поздно, говорил Жириновский, эти проценты превысят всё остальное.

Америка окажется перед выбором: либо сократить военные расходы и отказаться от статуса сверхдержавы, либо отказаться от социальных обязательств перед собственным народом. И то и другое ведёт к катастрофе. К потере мирового влияния или взрыву внутри страны.

Вторая проблема — раскол нации. Жириновский говорил так: есть белая Америка, есть чёрная, либеральная и консервативная. Всё это разные Америки, объединённые одной территорией. Они не понимают друг друга, потому что живут в разных мирах. И эти миры расходятся всё дальше.

Политолог Вольнова поясняет, каким образом, по мнению Жириновского, произойдёт падение США. Америка будет сжиматься. Сначала потеряет влияние в далёких регионах. Потом — в ближних. Затем начнёт терять контроль в своих собственных регионах. Законы будут игнорироваться. И люди в какой-то момент поймут, что Соединённые Штаты существуют только на бумаге.

Но падение Америки — серьёзное испытание для всего мира. США при всех грехах держат миропорядок. Хотя делают это криво-косо, в своих интересах. А когда Америка рухнет, начнётся хаос. И Россия, чтобы удержаться на плаву, должна быть готова к этому.

Евросоюз — «офис», который развалится

Жириновский с точностью спрогнозировал распад Евросоюза. Он называл ЕС не союзом, а «офисом», в который входит 27 разных стран. В офисе люди не готовы отдавать жизни друг за друга, говорил Жириновский. В основе всего — чисто деловые отношения. Покажите немца, который готов умирать за грека. Или эстонца, который готов умирать за португальца. Их попросту нет.

Что станет с Европой после распада? Влияние над ней захватит Китай. Он только ждёт своего часа. О Китае Жириновский говорил с уважением. Он называл эту страну цивилизацией, которая притворяется страной.

Но предупреждал: лучше всего китайцев характеризует игра в Го. Партнёр не замечает, что его окружают, пока окружение не становится полным.

У Китая есть и слабые места. Владимир Жириновский отмечал, что Китай стареет быстрее, чем любая другая крупная страна. Там полно национальных меньшинств, которые молчат, пока сильна центральная власть. Китай тоже впадёт в кризис. Правда, не так, как Америка — не расколется. Но правящая партия там потеряет власть, и это запустит очень сложные механизмы внутри страны.

Ближний Восток — пороховая бочка мира

Жириновский выделял Израиль и Иран как ключевые элементы. Он говорил, что Ближний Восток — это пороховая бочка, на которой сидит весь мир. Иран — детонатор мирового порядка. Место, откуда начнётся цепная реакция, которая накроет всех.

По прогнозу Жириновского, первым рухнет Евросоюз. Вторым пошатнётся Ближний Восток. Это произойдёт, когда совпадут два фактора: ослабление американского присутствия в регионе и достижение Ираном ядерного порога.

Третьим войдёт в кризис Израиль. Он потеряет часть территории. Четвёртой начнёт терять позиции Америка. Пятым пройдёт через кризис Китай. Он выживет, но перестроится.

Россия — последняя, но непобедимая

Россия войдёт в кризис позже остальных, считал политик. Он говорил: мы всегда последние. Последними начинаем войны и последними выходим из кризисов. Это наш особенный ритм.

У России есть преимущество, которого нет ни у кого. Все остальные, кроме русских, в хаосе теряются, паникуют или замыкаются. А мы в хаосе можем жить и развиваться. Поэтому, когда имеющиеся установки рухнут, Россия продолжит развиваться. Мы умеем выживать там, где другие погибают. Именно это, по мнению Жириновского, и станет главным козырем России в новой реальности. Стране не просто удастся выстоять и сохранить себя, но и построить что-то сильное, новое и всеобъемлющее.