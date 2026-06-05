Рязанец за несколько дней совершил пять преступлений, включая побои и угрозу убийством

Прокуратура Захаровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина за несколько дней совершил сразу пять преступлений в отношении своей знакомой, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, череда инцидентов произошла в апреле 2026 года. В первый день обвиняемый пришел к дому женщины, но та отказалась его впускать. Не желая уходить, мужчина взломал окно и незаконно проник в жилище. Внутри дома между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей телесные повреждения.

На следующий день история повторилась. Мужчина вновь явился к дому знакомой, разбил стекло и снова проник внутрь. На этот раз он не только повредил имущество хозяйки, но и применил физическое насилие — сдавил женщине шею руками и открыто угрожал убийством.

Действиям фигуранта дана правовая квалификация по нескольким статьям УК РФ: незаконное проникновение в жилище, побои, умышленное повреждение имущества и угроза убийством. За совершение указанных преступлений мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу.