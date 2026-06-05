Фото: МП Водоканал города Рязани
Общество

На Московском шоссе в Рязани спустя 4 месяца завершился ремонт канализационного коллектора

Анастасия Мериакри
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МП «Водоканал города Рязани» полностью восстановил водоотведение в домах Московского района. Работы по устранению последствий обрушения канализационного коллектора диаметром 600 мм успешно завершены.

Напомним, ЧП произошло еще 15 марта 2026 года. Тогда из-за длительного срока эксплуатации и газовой коррозии бетона и арматуры произошло обрушение на участке более 100 метров в районе дома №3 по улице Коломенская. Позже работы по восстановлению магистрали переместились на улицу Московское шоссе.

Особенностью ремонта стало применение метода щитовой проходки. Эта технология позволила проложить 110 метров новой трубы без масштабного вскрытия грунта. Благодаря этому удалось избежать разрушений вблизи трансформаторной подстанции, а также сохранить проездные и внутридомовые территории.

В «Водоканале» отметили, что со стороны масштаб работ мог казаться небольшим, поскольку почти все специалисты трудились под землей. Процесс сильно осложнялся глубиной заложения коллектора (более 5 метров), обилием других подземных коммуникаций и высоким уровнем грунтовых вод. Несмотря на это и сложные погодные условия, ремонт шел в круглосуточном режиме без выходных.

Сегодня новая труба уже введена в эксплуатацию, а водоотведение в дома на улицах Народный Бульвар, Московское шоссе, Белякова и прилегающих территориях полностью восстановлено.

Чтобы предотвратить подобные аварии в будущем, предприятие продолжит реконструкцию. В планах — замена еще одного участка коллектора протяженностью более 300 метров.

Фото: МП Водоканал города Рязани
Фото: МП Водоканал города Рязани
Фото: МП Водоканал города Рязани
Фото: МП Водоканал города Рязани
Фото: МП Водоканал города Рязани
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