Аркадий Фомин принял участие в сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФ

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла пленарная сессия «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие». Модератором мероприятия выступил председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. К обсуждению были приглашены руководители федеральных министерств, аудиторы Счетной палаты РФ, эксперты, представители российских субъектов и бизнес-сообщества. От Рязанской области участие в дискуссии приняли губернатор Павел Малков и председатель законодательного собрания Аркадий Фомин.
Ключевым спикером сессии выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он призвал не забывать, что бюджеты территорий – это часть бюджетной системы страны, поэтому федеральное министерство контролирует, как формируются и исполняются главные финансовые документы на местах.
Участники сессии рассмотрели вопросы национальной налоговой политики, влияния внешнеэкономических факторов на региональные финансы и стимулирования инвестиционной активности на местах. Речь также шла о мерах, которые позволяют наращивать собственные устойчивые доходные источники.
Отдельное внимание было уделено казначейским инфраструктурным кредитам. Данная мера господдержки запущена в 2025 году. Она дает возможность финансировать строительство, реконструкцию и модернизацию объектов в различных сферах.
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, комментируя прозвучавшие тезисы, отметил, что только в прошлом году субъект направил на развитие более 984 млн рублей таких заемных средств.
В качестве положительного примера действенной меры, направленной на облегчение долговой нагрузки субъектов, также была отмечена программа списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая стартовала в 2025 году. При этом есть важное условие: высвободившиеся средства можно потратить исключительно на решение социально значимых вопросов. Ирек Файзуллин добавил, что по данной программе суммарно списано около 1 трлн 100 млрд рублей.
Глава заксобрания Аркадий Фомин подчеркнул, что область активно использует механизмы, которые разработаны федеральным центром. В частности, только в прошлом году благодаря списанию части бюджетных кредитов удалось направить 925 млн рублей на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ и 484 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилья. Помимо этого, высвобождаемые средства позволили обновить подвижной состав общественного транспорта.