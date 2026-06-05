Аркадий Фомин принял участие в сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФ

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла пленарная сессия «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие». Модератором мероприятия выступил председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. К обсуждению были приглашены руководители федеральных министерств, аудиторы Счетной палаты РФ, эксперты, представители российских субъектов и бизнес-сообщества. От Рязанской области участие в дискуссии приняли губернатор Павел Малков и председатель законодательного собрания Аркадий Фомин.

Ключевым спикером сессии выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он призвал не забывать, что бюджеты территорий – это часть бюджетной системы страны, поэтому федеральное министерство контролирует, как формируются и исполняются главные финансовые документы на местах.

«Мы обращаем внимание на каждый субъект Российской Федерации. Где-то ситуация устойчивая, где-то требуется поддержка. Министерство активно работает с теми регионами, которым нужна помощь с точки зрения финансовой устойчивости. Здесь речь идет не только о бюджетных деньгах, но и о принятии правильных управленческих решений. Мы постоянно на связи, в случае чего всегда подставим плечо», – подчеркнул Антон Силуанов.

Участники сессии рассмотрели вопросы национальной налоговой политики, влияния внешнеэкономических факторов на региональные финансы и стимулирования инвестиционной активности на местах. Речь также шла о мерах, которые позволяют наращивать собственные устойчивые доходные источники.

Отдельное внимание было уделено казначейским инфраструктурным кредитам. Данная мера господдержки запущена в 2025 году. Она дает возможность финансировать строительство, реконструкцию и модернизацию объектов в различных сферах.

«Программа позволила вложить почти 1,9 трлн рублей в экономику наших регионов, – сообщил Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. – Запланирован к реализации 2 301 объект, из которых 1300 уже введены в эксплуатацию».

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, комментируя прозвучавшие тезисы, отметил, что только в прошлом году субъект направил на развитие более 984 млн рублей таких заемных средств.

«Казначейские бюджетные кредиты помогли заложить в бюджет необходимые объемы финансирования строительства объектов социальной сферы. Речь идет о детском саде на 224 места и школе на 1100 мест в Рязани и детском дошкольном учреждении на 115 мест в городе Рыбное. Кроме того, такая мера господдержки позволила направить значительные средства – более 400 млн рублей в прошлом году – на строительство тепломагистрали от «Ново-Рязанской» ТЭЦ до улицы Черновицкой», – рассказал Аркадий Фомин.

В качестве положительного примера действенной меры, направленной на облегчение долговой нагрузки субъектов, также была отмечена программа списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая стартовала в 2025 году. При этом есть важное условие: высвободившиеся средства можно потратить исключительно на решение социально значимых вопросов. Ирек Файзуллин добавил, что по данной программе суммарно списано около 1 трлн 100 млрд рублей.

Глава заксобрания Аркадий Фомин подчеркнул, что область активно использует механизмы, которые разработаны федеральным центром. В частности, только в прошлом году благодаря списанию части бюджетных кредитов удалось направить 925 млн рублей на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ и 484 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилья. Помимо этого, высвобождаемые средства позволили обновить подвижной состав общественного транспорта.