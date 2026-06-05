Нарколог Литков объяснил как энергетики запускают механизм панической атаки

За быстрым ощущением бодрости от энергетических напитков часто скрывается обратный эффект: рост тревожности, панические реакции и ухудшение психического состояния. Об этом «Газете.Ru» рассказа психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков.

По словам специалиста, кофеин является мощным стимулятором центральной нервной системы. Он повышает уровень возбуждения, учащает сердцебиение и усиливает выработку адреналина. Для человека с тревожной предрасположенностью это может стать триггером полноценной панической атаки.

После энергетика организм переходит в состояние повышенной готовности: ускоряется пульс, появляется напряжение. У людей с повышенной тревожностью эти реакции интерпретируются как сигнал опасности, запуская цепочку паники. Возникает замкнутый круг: симптомы вызывают страх, страх усиливает симптомы. В итоге — полноценная паническая атака с нехваткой воздуха, головокружением, страхом смерти.

При систематическом употреблении кофеина нервная система работает в режиме хронического возбуждения. Это приводит к истощению ресурсов, нарушению сна и повышению общей тревожности. При этом человек может даже не связывать свое состояние с энергетиками, а просто жаловаться на постоянное напряжение, раздражительность, проблемы со сном и эпизоды паники.

Особую опасность представляет комбинация энергетиков с недосыпом. Многие используют эти напитки в состоянии усталости, когда организм уже ослаблен. Стимуляция становится агрессивной, мозг получает сигнал «работать» несмотря на истощение, что повышает вероятность тревожных срывов.

Подростки и молодые люди находятся в зоне особого риска: их нервная система более чувствительна, а опыт управления тревогой еще не сформирован.

Формально кофеин не относится к наркотическим веществам, но механизм зависимости у него реальный. «Мы говорим о зависимости не по количеству банок, а по поведению. Если без энергетика человек не может нормально функционировать, испытывает раздражительность, слабость, головную боль — это признаки зависимости», — поясняет врач.

При регулярном употреблении формируется толерантность: для достижения того же эффекта требуется всё большая доза. При попытке сократить потребление возникают симптомы отмены.

Безопасная доза кофеина для взрослого составляет около 400 мг в сутки. В одной банке энергетика содержится от 80 до 200 мг. Уже 2–3 банки в день могут выводить за пределы нормы, особенно если дополнительно пить кофе или чай.