Фестиваль «Есенин Яр», концерты и спектакли: афиша мероприятий в Рязани на выходные 6–7 июня

В эти выходные начинает работу масштабный фестиваль «Есенин Яр», который пройдет на территории музея-заповедника в Константинове. В городе также состоятся музыкально-поэтические программы и спектакли. Для детской и подростковой аудитории отдельным событием станет выступление популярного видеоблогера Влада Кобякова.

Подробности – в нашей новой афише.

6 июня, суббота

Музей-заповедник С.А.Есенина в Константинове

Фестиваль «Есенин Яр» (6+) – с 12:00 до 17:00. Гостей ждут лекции и творческие встречи, музыкально-поэтический спектакль, игровые площадки, фотопрогулка и выступление хедлайнера фестиваля – группы «Рубеж Веков». Посетить мероприятия можно по входному билету на территорию музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове.

Рязанская филармония

Шоу «Король Лев» (0+) – 14:00 и 18:00. Музыкально-театральная постановка по мотивам знаменитой истории о дружбе, любви и ответственности.

Концерт «Больше, чем поэт» (6+) – 16:00, вход свободный. Музыкально-поэтическая программа, посвященная дню рождения А.С. Пушкина. Программа пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка.

ТЮЗ

Спектакль «Кот в сапогах» (0+) – 11:00. Добрая сказка о смелом Коте, который помогает своему хозяину победить Людоеда и обрести счастье.

Библиотека Горького

XXI Международный литературно-музыкальный фестиваль «Под небом рязанским» (16+) – 10:00. В библиотеке имени Горького пройдет фестиваль, посвященный современной литературе, русскому языку и межкультурному диалогу. В программе – конкурсные выступления поэзии и прозы, авторской песни, а также концертные номера творческих коллективов и солистов. Будет работать выставочный проект «Город, которого нет?..».

ТРЦ «Марко Молл»

«Большой картонный праздник» (0+) – 14:30, вход свободный. Открытие летнего сезона в формате арт-эксперимента: гости смогут создавать крафтовые объекты из картона на открытом воздухе. Пространство для творчества развернется у входа №2.

7 июня, воскресенье

Рязанский кукольный театр

Спектакль «Крошка Енот» (0+) – 12:00. Спектакль по мотивам сказки Лилиан Муур. В основу спектакля легла история о маленьком еноте, который только учится жизни и открывает для себя новое. Все события разворачиваются в ночном лесу, полном приключений и тайн. Дети и их родители станут свидетелями взросления енота в этом удивительном мире – через смелость, дружбу и находчивость он проходит все испытания и открывает секреты леса.

МКЦ

Концерт Влада Кобякова (0+) – 18:00. Популярный видеоблогер и певец представит концертную программу с хитами, интерактивами и челленджами. В программе – песни, танцы и общение со зрителями. После выступления пройдет фотосессия с артистом для обладателей мерча.