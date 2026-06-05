Под Тверью приостановил работу лагеря после отравления 14 детей

Деятельность загородного лагеря «Зарница», расположенного в Ржевском муниципальном округе Тверской области, приостановлена после того, как 14 несовершеннолетних были доставлены в инфекционное отделение больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Инцидент произошел 4 июня. По данным следственного управления СК России по Тверской области, в инфекционное отделение больницы города Ржева поступили 14 детей из лагеря. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь и назначено лечение.

По информации администрации муниципального округа, основная группа заболевших — дети, прибывшие на отдых из Москвы и Московской области. Они обратились за медицинской помощью из-за резкого ухудшения самочувствия с признаками отравления.

К настоящему моменту после изоляции и оказания необходимой помощи состояние детей стабилизировалось: температура в норме, симптомы заболевания отсутствуют.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на данный момент деятельность лагеря полностью приостановлена. Ведется санитарно-эпидемиологическое расследование. Причины, по которым дети попали в инфекционное отделение, пока не установлены — специалисты выясняют, что именно спровоцировало массовое ухудшение самочувствия.