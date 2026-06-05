Экономика и бизнес

ИИ будет помогать жителям Рязанской области

Алексей Самохин
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Сбер и правительство Рязанской области начинают цифровую трансформацию социально-экономической сферы региона

На это направлено соглашение, заключённое в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума между Сбером и правительством Рязанской области. Документ закрепляет намерение сторон внедрять технологии ИИ в медицину, образование, сферу общественного транспорта, развивать молодёжную инфраструктуру. Подписи под договором поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Жители региона получат доступ к цифровым сервисам для врачей и пациентов, которые помогут экономить время и сделают медицинскую помощь более удобной и доступной. В государственных больницах области появятся интеллектуальные ИИ-сервисы: цифровой помощник врача будет проверять медицинскую документацию на соответствие стандартам фондов и клиническим рекомендациям, снижая нагрузку на врачей и сокращая риск ошибок. Сервис «ГигаДок» позволит проводить экспресс-диагностику 17 ключевых показателей здоровья человека всего за несколько секунд. Кроме того, жители смогут получать онлайн-консультации по медицинским вопросам с ИИ-помощником.

Для детей и молодёжи в Рязанском филиале Национального центра «Россия» оборудуют зону смарт-коворкинга. Здесь можно будет изучать цифровые технологии и искусственный интеллект, повышать свой уровень знаний и работать над технологическими проектами.

Пассажиры общественного транспорта смогут оплачивать проезд улыбкой вместо карт. Это не только ускорит посадку, но и сделает поездки удобнее — платёжный инструмент всегда с собой.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Соглашение с Рязанской областью переводит искусственный интеллект в повседневную практику. Врачи получат цифрового помощника для проверки медицинской документации и сервис экспресс-диагностики “ГигаДок”, что снизит нагрузку и риски ошибок. Пассажир автобуса не будет искать проездной — система узнает его по лицу. Для молодёжи откроется смарт-коворкинг на базе рязанского филиала центра “Россия”. Задача — чтобы технологии работали незаметно, но ощутимо повышали качество жизни в регионе».

Павел Малков, губернатор Рязанской области:

«Рязанская область тесно сотрудничает со Сбером по многим направлениям — от цифровых решений в здравоохранении и образовании до развития современной городской инфраструктуры. Для нас важно, чтобы технологии делали жизнь людей удобнее. Отдельно отмечу участие Сбера в наполнении филиала Национального центра «Россия» в Рязани — одного из ключевых проектов для региона».

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