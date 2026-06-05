Прокуратура добилась замены кабелей и перерасчета платы за некачественное электроснабжение для жителей Рязани

Прокуратура Железнодорожного района Рязани восстановила права жителей пятиэтажного многоквартирного дома №1/19 по улице Стройкова на надлежащую коммунальную услугу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что с марта 2026 года жильцы дома регулярно сталкивались с отключениями электроснабжения. Причиной нестабильной работы сети стало высокое значение напряжения — проблема возникла из-за несвоевременного проведения ремонтных мероприятий со стороны электросетевой организации.

Факты ненадлежащего качества коммунальной услуги, а также необходимость перерасчета платы стали основаниями для внесения представления в адрес ресурсоснабжающей компании. Документ был рассмотрен и полностью удовлетворен.

В настоящее время организация уже выполнила работы по замене двух кабельных линий, благодаря чему электроснабжение дома приведено в норму, а права жителей восстановлены.

Кроме того, прокуратура района взяла на особый контроль вопрос перерасчета платы за некачественную услугу электроснабжения — жильцам должны вернуть часть средств, уплаченных за период, когда услуга предоставлялась с нарушениями.