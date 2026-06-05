Искусственный интеллект поможет рязанским врачам сократить время на оформление документов

Сервисы на основе искусственного интеллекта появятся в рязанском здравоохранении, образовании и общественном транспорте. Губернатор Павел Малков сообщил о подписании соглашения со «Сбером» о внедрении цифровых решений в регионе, пишет ТАСС.

По словам главы региона, в первую очередь ИИ поможет врачам сократить время на оформление документации. Это позволит медикам уделять больше внимания пациентам. Кроме того, появятся новые возможности для диагностики и проведения медицинских консультаций.

«Подписали соглашение со «Сбером» о внедрении цифровых решений в Рязанской области. В здравоохранении расширим использование искусственного интеллекта. Сервисы на его основе помогут врачам сократить время на оформление документов и уделять больше внимания пациентам. Также появятся новые возможности для диагностики и медицинских консультаций», — написал Павел Малков в своем Telegram-канале.

Кроме того, соглашение предполагает создание в филиале национального центра «Россия» в Рязанской области специальной зоны «Сбера» для детей и молодежи. Там ребята смогут получить знания в области искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также поработать над собственными проектами.

Еще одно нововведение коснется общественного транспорта. В регионе продолжат внедрять новые технологии, в том числе появится возможность оплаты проезда по биометрии.