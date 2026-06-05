В Рязани разыскивают водителя, сбившего 8-летнюю девочку и скрывшегося с места ДТП

Отдельный специализированный батальон ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребёнок. Авария произошла 8 мая 2026 года примерно в 15:30 у дома №29 по улице Новоселов в Рязани.

По данным ГИБДД, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 8-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и личность водителя, бросившего ребёнка на дороге.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту или может опознать автомобиль и его водителя, с просьбой откликнуться.

Телефоны для связи: (4912) 29-95-86, 29-74-54

Адрес: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28, кабинет 213

Любая информация может помочь в розыске виновника аварии.