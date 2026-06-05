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Новости России

Эксперт рассказал, как реформа ОСАГО ударит по кошельку автомобилистов

Анастасия Мериакри
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Введение новых тарифов ОСАГО, за счет которых власти планируют индивидуализировать расчет стоимости полиса, повысит издержки для владельцев подержанных автомобилей. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

К 2030 году стоимость полиса ОСАГО планируют привязать к уровню рисков безопасности дорожного движения. Степень риска будет определяться характеристиками транспортного средства: сроком эксплуатации, наличием современных систем безопасности и рейтингом RuNCAP.

По словам Бархоты, сейчас многие страховые компании несут убытки, несмотря на большой объем продаваемых полисов. Это происходит из-за того, что стоимость ОСАГО регулируется государством, которое ограничивает верхний потолок цен. Дифференциация цен, по мнению эксперта, может решить эту проблему.

«При высокорисковой ситуации (например, не совсем исправный автомобиль, машина с большим уровнем износа или водитель с массой прошлых инцидентов) полис ОСАГО необходимо делать дороже. Для аккуратного водителя на новом авто стоимость должна идти по нижней границе, вне зависимости от цены машины», — пояснил Бархота.

Эксперт отметил, что новые тарифы повысят издержки для владельцев подержанных авто с большим сроком эксплуатации, которые не имеют современных систем безопасности. При этом, по его словам, владение машиной в текущей ситуации и так является «достаточно дорогим удовольствием».

«Стоимость бензина и страхования увеличиваются, расходные части и ожидание запчастей тоже повышают издержки», — подчеркнул Бархота.

Оценивая эффективность введения новых тарифов для отрасли, эксперт предположил, что этот шаг поможет нивелировать риски убыточности ОСАГО, однако в целом на рынок не повлияет.

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