Ученые предупредили об опасности чрезмерного увлечения «чистым» питанием

Чрезмерное увлечение «чистыми» продуктами, соответствующими принципам правильного питания, способно перерасти в опасную одержимость и привести к развитию нервной орторексии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Специалисты подчеркивают, что публикации о пользе пищевых ограничений чаще исходят от wellness-блогеров — инфлюенсеров, продвигающих здоровый образ жизни, — а не от профессиональных медиков. Сама концепция правильного питания не всегда вредна, однако она становится серьезной проблемой, когда пищевые привычки начинают напрямую привязываться к самооценке человека. В таких случаях употребление даже небольших количеств «запрещенных» продуктов вызывает у человека острое чувство вины и тревоги.

Ученые связывают набирающий обороты тренд на чистое питание с развитием нервной орторексии — состояния, характеризующегося чрезмерной, навязчивой озабоченностью качеством еды. Хотя орторексия официально пока не признана клиническим расстройством пищевого поведения (РПП), она ведет к созданию жестких пищевых правил, нарушение которых негативно сказывается на качестве жизни и социальных связях человека.

К признакам того, что увлечение здоровой едой перешло в деструктивную стадию, эксперты относят:

Разделение продуктов на «хорошие» и «плохие» — формирование черно-белой картины мира, где еда становится мерилом моральных качеств

Постоянное планирование рациона — человек не может спонтанно принять решение о питании, каждый прием пищи требует тщательного расчета

Социальная изоляция — отказ от посещения мероприятий, встреч с друзьями и походов в рестораны, где может присутствовать «неправильная» пища

Эмоциональная зависимость от еды — настроение напрямую зависит от того, удалось ли соблюсти «чистый» рацион

Исследования показывают, что к развитию подобных расстройств приводят генетическая предрасположенность, перфекционизм, тревожность и сильное давление со стороны общества, особенно через социальные сети.

Для помощи близким, столкнувшимся с подобной одержимостью, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Прежде всего важно выбрать подходящее время для спокойного, доверительного разговора — не во время приема пищи и не в момент эмоционального напряжения.

В беседе следует фокусироваться на общем самочувствии человека, его эмоциях и переживаниях, а не на его внешности или весе. Критика пищевых привычек может вызвать защитную реакцию и усугубить проблему. Специалисты настоятельно рекомендуют мягко, но настойчиво советовать обратиться за консультацией к квалифицированному медицинскому работнику — психологу, психотерапевту или специалисту по расстройствам пищевого поведения.