Александра Трусова вошла в резервный состав сборной России на следующий сезон

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (до замужества — Трусова) вошли в резервный состав сборной России на сезон 2026/27. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По данным СМИ, спортсменки не были включены в основной состав национальной команды из-за того, что не участвовали в официальных соревнованиях в последних сезонах.

Ранее президент федерации Антон Сихарулидзе заявлял, что обе фигуристки написали заявления о возвращении к соревновательной деятельности. Александра Игнатова вышла из декрета после рождения сына, а Камила Валиева в декабре прошлого года отбыла четырехлетнюю дисквалификацию, которая завершилась 25 декабря 2025 года.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ей было запрещено выступать на турнирах под эгидой ФФККР, в том числе с показательными программами.