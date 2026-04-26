Изображение сгенерировано нейросетью
Гороскоп на май 2026: время платить по счетам и строить прочный фундамент

Анастасия Мериакри
Май 2026 — это месяц, в котором жизнь начинает обретать форму и устойчивость. Если апрель подталкивал к решениям, то сейчас многое потребует закрепления. Это период, когда важно не просто действовать, а делать это обдуманно, закладывая основу для будущего. Гороскопом на последний месяц весны с «Вечерней Москвой» поделилась эзотерик, экстрасенс Аделина Панина.

Эксперт рассказала, что в начале периода Полнолуние в Скорпионе поднимает темы финансов, контроля и скрытых эмоций:

— Вы начинаете ясно видеть, где теряете ресурсы и где пора навести порядок. С 2 мая Меркурий в Тельце делает мышление более практичным, помогая принимать взвешенные решения, а Новолуние 16 мая открывает возможности для стабильных начинаний.

Вторая половина месяца ускоряется: Меркурий в Близнецах добавляет динамики, Марс в Тельце учит терпению, а Полнолуние 31 мая подводит итоги и задает новый вектор. Это время, когда важно не спешить, а строить будущее на прочном фундаменте, подчеркнула эзотерик.

Ниже — подробный прогноз для каждого знака зодиака.

Овен: Финансовый фундамент и новые идеи

Май заставит вас серьёзно посмотреть на финансовую сторону жизни. В начале месяца станет понятно, где стоит пересмотреть расходы и подход к деньгам. Полнолуние подсветит «слепые зоны» в бюджете.

С переходом Меркурия в знак Тельца (2 мая) вы начнёте находить практичные решения и новые идеи заработка. Новолуние 16 мая может стать отправной точкой для финансового роста — особенно если вы готовы действовать последовательно, а не импульсивно.

Во второй половине месяца ритм ускорится: появятся поездки, переговоры, новые контакты. К концу мая вы чётко поймёте, куда двигаться дальше и как монетизировать свои усилия.

Телец: Личное обновление и терпение

Для вас май станет личным и значимым месяцем. Полнолуние в начале периода подсветит тему отношений, заставит честно оценить баланс между «давать» и «получать».

С 2 мая вы почувствуете уверенность в словах и решениях, а Новолуние 16 числа откроет возможность буквально обновить себя — от внешнего образа до жизненных целей. После 18 мая появится энергия действовать, но ваша сила в том, чтобы не спешить, а двигаться шаг за шагом.

К концу месяца внимание переключится на финансы, здесь могут появиться новые возможности для роста.

Близнецы: От размышлений к действию

Май начнётся с завершений и внутренней работы. Вы словно подводите итоги прошлого этапа, освобождая место для нового. Первая половина месяца больше про размышления и поиск направления.

Но после Новолуния 16 мая придёт ясность. С 17 мая начинается ваш период: Меркурий, затем Солнце в вашем знаке вернут вам скорость, лёгкость и уверенность. Вы станете заметнее, активнее, будете притягивать возможности и людей.

К концу месяца возможен важный разговор или решение в личной жизни, которое многое расставит по местам.

Рак: Баланс между общением и уединением

Начало мая принесёт эмоциональные открытия — вы можете решиться на разговор или признание, которое давно откладывали. Первая половина месяца будет насыщена общением и встречами.

Но после 17 мая появится потребность в уединении и внутренней тишине. С 18 мая жизнь снова ускорится, но вы станете более избирательны в том, куда направлять свою энергию. К концу месяца вы найдёте баланс между социальной активностью и личным пространством, что даст ощущение устойчивости и внутреннего комфорта.

Лев: Карьера и личная жизнь

Май начнётся с наведения порядка — в доме, делах или внутреннем состоянии. После этого внимание быстро переключится на карьеру: появятся шансы заявить о себе, взять на себя больше ответственности и укрепить позиции.

Новолуние 16 мая может принести новую профессиональную возможность или поворот в карьере. С 18 мая усилится ваша амбициозность, вы будете готовы работать на результат и идти к вершине. К концу месяца важно не забывать про личную жизнь и находить время для близких.

Дева: Расширение горизонтов

Май потянет вас к расширению горизонтов. В начале месяца появляется желание сменить обстановку, поехать в путешествие или заняться обучением. Первая половина месяца благоприятна для новых впечатлений.

А после 17 мая усилится деловая активность — появится больше задач, встреч и ответственности. Марс в Тельце с 18 мая даст энергию двигаться вперёд и реализовывать планы. К концу месяца вы почувствуете усталость и осознаете, что отдых необходим, чтобы восстановить силы.

Весы: Финансы и новые горизонты

Финансовая тема выходит на первый план с начала мая. Полнолуние поможет увидеть реальную картину доходов и расходов. С 2 мая вы начнёте искать более устойчивые решения.

Новолуние 16 мая может принести новые источники дохода или поддержку извне. Во второй половине месяца появится желание расширить горизонты — через поездки, обучение или новые идеи. К концу мая вы получите важную информацию, которая поможет определиться с дальнейшими шагами.

Скорпион: Личные отношения и ресурсы

Май начнётся для вас с мощного личного осознания. Полнолуние в вашем знаке поможет закрыть старую главу и понять, чего вы хотите дальше. Отношения станут важной темой.

С 2 мая разговоры помогут многое прояснить. Новолуние 16 мая может принести новый этап в личной жизни или значимое знакомство. После 18 мая усилится ваша настойчивость, но важно не переходить на давление. К концу месяца внимание сместится на финансовую стабильность и ресурсы.

Стрелец: Восстановление сил

Май потребует замедлиться и восстановить силы. После первых дней становится ясно, что отдых — не роскошь, а необходимость. К середине месяца появятся возможности в работе или шанс сменить направление.

После 17 мая улучшится коммуникация, станет легче решать вопросы в отношениях. С 18 мая нагрузка возрастёт, но у вас будет достаточно энергии, чтобы справиться. К концу месяца важно отстоять свои границы и не соглашаться на то, что вам не подходит.

Козерог: От творчества к работе

Май откроется на лёгкой и социальной ноте, но постепенно станет более структурированным. В первой половине месяца усилятся темы любви, творчества и удовольствий.

Новолуние 16 мая может принести роман или вдохновение. После 17 мая внимание переключится на работу и обязанности, а Марс в Тельце с 18 мая добавит энергии для реализации идей. К концу месяца вы поймёте, что вам необходимо время для себя, чтобы восстановить внутренний ресурс.

Водолей: Признание и личная жизнь

В начале мая вы можете получить признание или понять, куда хотите двигаться в карьере. Одновременно возрастёт внимание к дому и личной жизни. Новолуние 16 мая поможет создать более комфортное пространство и укрепить внутреннюю опору.

После 17 мая в жизнь вернутся романтика и творчество, а с 18 мая возможны напряжённые моменты в семье, требующие терпения. К концу месяца вы найдёте баланс и почувствуете гармонию в личной жизни.

Рыбы: Новые горизонты

Май откроет перед вами новые горизонты. Полнолуние может подтолкнуть к поездке или важному осознанию, связанному с вашим развитием. Первая половина месяца будет наполнена движением, общением и новыми идеями.

Новолуние 16 мая идеально подходит для запуска проекта или короткого путешествия. После 17 мая фокус сместится на дом и внутренний комфорт, а Марс с 18 мая усилит жажду активности и новых впечатлений. К концу месяца может появиться интересная возможность в карьере — важно не упустить момент.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Погода

Тепло отменяется: в Рязанской области до конца апреля — снег, дожди и ветер

Прогноз погоды на ближайшие дни и до конца апреля для Рязанской области не радует: тёплые дни откладываются, а на смену им приходит холодная, пасмурная и ветреная погода.
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет финал шоу «Титаны. Битва сезонов» уже в воскресенье

За 13 недель соревнований участники прошли через серию испытаний, в которых приняли участие более 100 спортсменов. В финал вышли Леонид Гатовский, Давид Чакветадзе, Роман Власов, Пётр Карпов, Кирилл Колесников, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Никита Крюков и Олег Виллард.
Новости Касимова

Касимовская ЦРБ оштрафована на 145 000 рублей после несчастного случая

В ходе расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с сотрудником ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», трудовая инспекция выявила серьёзные нарушения трудового законодательства.

Темы

Спорт

Рязанский школьник Лев Крутов почти повторил гол Марадоны англичанам 1986 года

Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 5:1. Рязанские футболисты продемонстрировали яркую и атакующую игру, полностью контролируя ход матча.
Погода

В некоторых районах Рязанской области ожидаются грозы

По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до 20:00 26 апреля на территории Рязанской области в отдельных районах ожидается гроза.
Происшествия

В Рязани отключили свет в нескольких населённых пунктах

В Рязани 26 апреля 2026 года в 15:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщает РГРЭС.
Новости России

Актриса из «Следствия вели знатоки» Елена Михеева скончалась на 75 году жизни

Более полувека актриса посвятила служению сцене. В 1972 году, сразу после окончания ВТУ им. Б. В. Щукина, она поступила в Московский областной драматический театр им. А. Н. Островского.
Экология, природа, животные

В Михайловском округе из-за сброса воды подтопило дорогу

26 апреля в Михайловском муниципальном округе произошло подтопление участка дороги в деревне Серебрянь.
Общество

В 2026 году около 200 школ Рязанской области получат новое оборудование

Школы получат демонстрационные таблицы и наборы, гипсовые модели, композиции для натюрмортов и другое необходимое оборудование.
Новости России

Эксперт определил модель дронов и местоположение, откуда ВСУ атаковали Ярославль

В ночь на 26 апреля силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ярославль. По информации губернатора региона Михаила Евраева, пострадавших в результате инцидента нет.
Экология, природа, животные

В Рязанской области выявлен новый опасный вредитель леса

Зимняя пяденица относится к многоядным вредителям: её гусеницы питаются более чем 200 видами древесных и кустарниковых растений, нанося ущерб как лесным, так и садовым насаждениям.

