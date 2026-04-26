Гороскоп на май 2026: время платить по счетам и строить прочный фундамент

Май 2026 — это месяц, в котором жизнь начинает обретать форму и устойчивость. Если апрель подталкивал к решениям, то сейчас многое потребует закрепления. Это период, когда важно не просто действовать, а делать это обдуманно, закладывая основу для будущего. Гороскопом на последний месяц весны с «Вечерней Москвой» поделилась эзотерик, экстрасенс Аделина Панина.

Эксперт рассказала, что в начале периода Полнолуние в Скорпионе поднимает темы финансов, контроля и скрытых эмоций:

— Вы начинаете ясно видеть, где теряете ресурсы и где пора навести порядок. С 2 мая Меркурий в Тельце делает мышление более практичным, помогая принимать взвешенные решения, а Новолуние 16 мая открывает возможности для стабильных начинаний.

Вторая половина месяца ускоряется: Меркурий в Близнецах добавляет динамики, Марс в Тельце учит терпению, а Полнолуние 31 мая подводит итоги и задает новый вектор. Это время, когда важно не спешить, а строить будущее на прочном фундаменте, подчеркнула эзотерик.

Ниже — подробный прогноз для каждого знака зодиака.

Овен: Финансовый фундамент и новые идеи

Май заставит вас серьёзно посмотреть на финансовую сторону жизни. В начале месяца станет понятно, где стоит пересмотреть расходы и подход к деньгам. Полнолуние подсветит «слепые зоны» в бюджете.

С переходом Меркурия в знак Тельца (2 мая) вы начнёте находить практичные решения и новые идеи заработка. Новолуние 16 мая может стать отправной точкой для финансового роста — особенно если вы готовы действовать последовательно, а не импульсивно.

Во второй половине месяца ритм ускорится: появятся поездки, переговоры, новые контакты. К концу мая вы чётко поймёте, куда двигаться дальше и как монетизировать свои усилия.

Телец: Личное обновление и терпение

Для вас май станет личным и значимым месяцем. Полнолуние в начале периода подсветит тему отношений, заставит честно оценить баланс между «давать» и «получать».

С 2 мая вы почувствуете уверенность в словах и решениях, а Новолуние 16 числа откроет возможность буквально обновить себя — от внешнего образа до жизненных целей. После 18 мая появится энергия действовать, но ваша сила в том, чтобы не спешить, а двигаться шаг за шагом.

К концу месяца внимание переключится на финансы, здесь могут появиться новые возможности для роста.

Близнецы: От размышлений к действию

Май начнётся с завершений и внутренней работы. Вы словно подводите итоги прошлого этапа, освобождая место для нового. Первая половина месяца больше про размышления и поиск направления.

Но после Новолуния 16 мая придёт ясность. С 17 мая начинается ваш период: Меркурий, затем Солнце в вашем знаке вернут вам скорость, лёгкость и уверенность. Вы станете заметнее, активнее, будете притягивать возможности и людей.

К концу месяца возможен важный разговор или решение в личной жизни, которое многое расставит по местам.

Рак: Баланс между общением и уединением

Начало мая принесёт эмоциональные открытия — вы можете решиться на разговор или признание, которое давно откладывали. Первая половина месяца будет насыщена общением и встречами.

Но после 17 мая появится потребность в уединении и внутренней тишине. С 18 мая жизнь снова ускорится, но вы станете более избирательны в том, куда направлять свою энергию. К концу месяца вы найдёте баланс между социальной активностью и личным пространством, что даст ощущение устойчивости и внутреннего комфорта.

Лев: Карьера и личная жизнь

Май начнётся с наведения порядка — в доме, делах или внутреннем состоянии. После этого внимание быстро переключится на карьеру: появятся шансы заявить о себе, взять на себя больше ответственности и укрепить позиции.

Новолуние 16 мая может принести новую профессиональную возможность или поворот в карьере. С 18 мая усилится ваша амбициозность, вы будете готовы работать на результат и идти к вершине. К концу месяца важно не забывать про личную жизнь и находить время для близких.

Дева: Расширение горизонтов

Май потянет вас к расширению горизонтов. В начале месяца появляется желание сменить обстановку, поехать в путешествие или заняться обучением. Первая половина месяца благоприятна для новых впечатлений.

А после 17 мая усилится деловая активность — появится больше задач, встреч и ответственности. Марс в Тельце с 18 мая даст энергию двигаться вперёд и реализовывать планы. К концу месяца вы почувствуете усталость и осознаете, что отдых необходим, чтобы восстановить силы.

Весы: Финансы и новые горизонты

Финансовая тема выходит на первый план с начала мая. Полнолуние поможет увидеть реальную картину доходов и расходов. С 2 мая вы начнёте искать более устойчивые решения.

Новолуние 16 мая может принести новые источники дохода или поддержку извне. Во второй половине месяца появится желание расширить горизонты — через поездки, обучение или новые идеи. К концу мая вы получите важную информацию, которая поможет определиться с дальнейшими шагами.

Скорпион: Личные отношения и ресурсы

Май начнётся для вас с мощного личного осознания. Полнолуние в вашем знаке поможет закрыть старую главу и понять, чего вы хотите дальше. Отношения станут важной темой.

С 2 мая разговоры помогут многое прояснить. Новолуние 16 мая может принести новый этап в личной жизни или значимое знакомство. После 18 мая усилится ваша настойчивость, но важно не переходить на давление. К концу месяца внимание сместится на финансовую стабильность и ресурсы.

Стрелец: Восстановление сил

Май потребует замедлиться и восстановить силы. После первых дней становится ясно, что отдых — не роскошь, а необходимость. К середине месяца появятся возможности в работе или шанс сменить направление.

После 17 мая улучшится коммуникация, станет легче решать вопросы в отношениях. С 18 мая нагрузка возрастёт, но у вас будет достаточно энергии, чтобы справиться. К концу месяца важно отстоять свои границы и не соглашаться на то, что вам не подходит.

Козерог: От творчества к работе

Май откроется на лёгкой и социальной ноте, но постепенно станет более структурированным. В первой половине месяца усилятся темы любви, творчества и удовольствий.

Новолуние 16 мая может принести роман или вдохновение. После 17 мая внимание переключится на работу и обязанности, а Марс в Тельце с 18 мая добавит энергии для реализации идей. К концу месяца вы поймёте, что вам необходимо время для себя, чтобы восстановить внутренний ресурс.

Водолей: Признание и личная жизнь

В начале мая вы можете получить признание или понять, куда хотите двигаться в карьере. Одновременно возрастёт внимание к дому и личной жизни. Новолуние 16 мая поможет создать более комфортное пространство и укрепить внутреннюю опору.

После 17 мая в жизнь вернутся романтика и творчество, а с 18 мая возможны напряжённые моменты в семье, требующие терпения. К концу месяца вы найдёте баланс и почувствуете гармонию в личной жизни.

Рыбы: Новые горизонты

Май откроет перед вами новые горизонты. Полнолуние может подтолкнуть к поездке или важному осознанию, связанному с вашим развитием. Первая половина месяца будет наполнена движением, общением и новыми идеями.

Новолуние 16 мая идеально подходит для запуска проекта или короткого путешествия. После 17 мая фокус сместится на дом и внутренний комфорт, а Марс с 18 мая усилит жажду активности и новых впечатлений. К концу месяца может появиться интересная возможность в карьере — важно не упустить момент.