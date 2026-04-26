Ракетный комплекс «Орешник», кадр из видео Минобороны РФ
Дандыкин сказал, куда надо ударить «Орешником», иначе ракеты прилетят к нам

Алексей Самохин
На фоне участившихся атак беспилотников ВСУ на российские города армия России должна системно наращивать удары по военной инфраструктуре противника. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, ответные действия должны стать жестче после серии недавних инцидентов. Украинские дроны атаковали Туапсе, совершали налеты на Екатеринбург. 

«В Туапсе и других местах, в том же Херсоне и приграничных районах ВСУ откровенно охотятся на мирных жителей, запуская всё больше БПЛА. Дроны уже до Екатеринбурга долетают. Ответ будет жестким», — заявил Дандыкин в беседе с aif.ru.

Эксперт подчеркнул: приоритетными целями должны стать логистические артерии, по которым ВСУ получают западное вооружение. По его словам, необходимо задействовать дальнюю авиацию и новейшие комплексы для паралича транспортной системы противника на всю глубину.

«Думаю, уже пора в определённой степени применять и комплекс «Орешник» в боевом снаряжении. Целями для него, несомненно, являются центры принятия решений, железные дороги, локомотивы и депо, вся логистическая составляющая, обеспечивающая переброску сил», — отметил военный эксперт.

Дандыкин считает важным наносить массированные удары ежедневно, не давая противнику восстановить систему управления и ПВО. «Хорошо было бы сделать так, чтобы противовоздушная оборона врага работала максимум процентов на десять от своих возможностей», — подытожил он.

Капитан первого ранга также предупредил о растущей угрозе ракетных обстрелов. Если не уничтожать средства нанесения ударов и места их производства, к лету ВСУ могут получить возможность запускать ракеты на 1000–1500 километров.

«Запад сейчас ни в чём не отказывает Киеву, их главная задача — нанести России максимальный урон», — резюмировал эксперт.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Погода

Тепло отменяется: в Рязанской области до конца апреля — снег, дожди и ветер

Прогноз погоды на ближайшие дни и до конца апреля для Рязанской области не радует: тёплые дни откладываются, а на смену им приходит холодная, пасмурная и ветреная погода.
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет финал шоу «Титаны. Битва сезонов» уже в воскресенье

За 13 недель соревнований участники прошли через серию испытаний, в которых приняли участие более 100 спортсменов. В финал вышли Леонид Гатовский, Давид Чакветадзе, Роман Власов, Пётр Карпов, Кирилл Колесников, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Никита Крюков и Олег Виллард.
Новости Касимова

Касимовская ЦРБ оштрафована на 145 000 рублей после несчастного случая

В ходе расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с сотрудником ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», трудовая инспекция выявила серьёзные нарушения трудового законодательства.

Темы

Новости мира

Жительница Дубая рассказала о масштабных изменениях в мегаполисе

Число туристов в Дубае сократилось на 70-90% после обострения ситуации на Ближнем Востоке. О том, как изменилась жизнь в эмирате и как местные относятся к россиянам, рассказала «МК» жительница ОАЭ.
Новости России

Учительница написала заявление на ученика, который выставил её эскортницей

Учительница истории из школы в Архангельской области обратилась в полицию после того, как ученик разместил её фотографии в телеграм-канале, имитирующем услуги интимного характера. Так подросток отомстил педагогу за двойку, сообщает SHOT.
Интересное

Астролог Глоба назвала знаки, которых в конце апреля ждут трудности или успех

Астролог Тамара Глоба предупредила о глобальных переменах в последней декаде апреля 2026 года. По её словам, переход Урана в знак Близнецов 20 апреля запустил семилетний цикл трансформаций, который для одних станет испытанием, а для других — временем финансового взлёта.
Новости кино и ТВ

Дарья Пиманова впервые высказалась о смерти отца: «Сердце не способно вместить столько боли»

Дарья Пиманова, дочь телеведущего Алексея Пиманова, опубликовала в своём микроблоге первое обращение после смерти отца. Телеведущая, режиссёр и продюсер поделилась эмоциональным постом, в котором назвала покойного не только отцом, но и наставником.
Новости России

Пять человек пострадали во время атаки БПЛА в Вологодской области

Вологодская область подверглась атаке беспилотников в ночь на воскресенье, 26 апреля. По данным губернатора Георгия Филимонова, силы Министерства обороны сбили 14 БПЛА, отразив не менее трёх волн налётов на производственную площадку фосфорного комплекса.
Новости мира

Стрелок с дробовиком ворвался в отель, где ужинал Трамп с журналистами

В Вашингтоне произошла стрельба во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса экстренно эвакуировали из здания отеля Washington Hilton
Спорт

БК «Рязань» сыграет в финале чемпионата ЦФО

В воскресенье, 26 апреля, БК «Рязань» сыграет в финале чемпионата ЦФО против БК «ЦИВС» (Тульская область), который в полуфинале взял верх над БК «Русичи-2» (Курск) – 89:75.
Новости России

Ольга Бузова вернулась к образу, в котором её узнали 22 года назад

Певица Ольга Бузова выпустила композицию «Перекрашусь в блонд» и сменила образ — теперь она снова блондинка. Фото Ольга опубликовала в своих соцсетях. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье