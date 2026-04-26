Дандыкин сказал, куда надо ударить «Орешником», иначе ракеты прилетят к нам

На фоне участившихся атак беспилотников ВСУ на российские города армия России должна системно наращивать удары по военной инфраструктуре противника. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, ответные действия должны стать жестче после серии недавних инцидентов. Украинские дроны атаковали Туапсе, совершали налеты на Екатеринбург.

«В Туапсе и других местах, в том же Херсоне и приграничных районах ВСУ откровенно охотятся на мирных жителей, запуская всё больше БПЛА. Дроны уже до Екатеринбурга долетают. Ответ будет жестким», — заявил Дандыкин в беседе с aif.ru.

Эксперт подчеркнул: приоритетными целями должны стать логистические артерии, по которым ВСУ получают западное вооружение. По его словам, необходимо задействовать дальнюю авиацию и новейшие комплексы для паралича транспортной системы противника на всю глубину.

«Думаю, уже пора в определённой степени применять и комплекс «Орешник» в боевом снаряжении. Целями для него, несомненно, являются центры принятия решений, железные дороги, локомотивы и депо, вся логистическая составляющая, обеспечивающая переброску сил», — отметил военный эксперт.

Дандыкин считает важным наносить массированные удары ежедневно, не давая противнику восстановить систему управления и ПВО. «Хорошо было бы сделать так, чтобы противовоздушная оборона врага работала максимум процентов на десять от своих возможностей», — подытожил он.

Капитан первого ранга также предупредил о растущей угрозе ракетных обстрелов. Если не уничтожать средства нанесения ударов и места их производства, к лету ВСУ могут получить возможность запускать ракеты на 1000–1500 километров.

«Запад сейчас ни в чём не отказывает Киеву, их главная задача — нанести России максимальный урон», — резюмировал эксперт.