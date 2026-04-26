Актриса из «Следствия вели знатоки» Елена Михеева скончалась на 75 году жизни

Анастасия Мериакри
В возрасте 74 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева. Об этом сообщил Московский Губернский театр.

Елена Михеева была известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Следствие ведут знатоки» и «Раневская».

Продолжение после рекламы

Более полувека актриса посвятила служению сцене. В 1972 году, сразу после окончания ВТУ им. Б. В. Щукина, она поступила в Московский областной драматический театр им. А. Н. Островского. Спустя 20 лет продолжила работу в Московском областном государственном Камерном театре, где также преподавала актёрское мастерство на экспериментальном курсе.

С 2013 года и до последних дней Елена Михеева служила в Московском Губернском театре, играя в двух спектаклях.

«Её невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все её роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах», — отметили в театре.

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Тепло отменяется: в Рязанской области до конца апреля — снег, дожди и ветер

Прогноз погоды на ближайшие дни и до конца апреля для Рязанской области не радует: тёплые дни откладываются, а на смену им приходит холодная, пасмурная и ветреная погода.
ТНТ покажет финал шоу «Титаны. Битва сезонов» уже в воскресенье

За 13 недель соревнований участники прошли через серию испытаний, в которых приняли участие более 100 спортсменов. В финал вышли Леонид Гатовский, Давид Чакветадзе, Роман Власов, Пётр Карпов, Кирилл Колесников, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Никита Крюков и Олег Виллард.
Эльмира Караханова победила в 14-м сезоне шоу «Голос»

Победу в финале 14-го сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале одержала Эльмира Караханова из Новокузнецка. Исполнительница представляла команду Ильдара Абдразакова, решение принимали телезрители в ходе финального эфира проекта.

В Михайловском округе из-за сброса воды подтопило дорогу

26 апреля в Михайловском муниципальном округе произошло подтопление участка дороги в деревне Серебрянь.
В 2026 году около 200 школ Рязанской области получат новое оборудование

Школы получат демонстрационные таблицы и наборы, гипсовые модели, композиции для натюрмортов и другое необходимое оборудование.
Эксперт определил модель дронов и местоположение, откуда ВСУ атаковали Ярославль

В ночь на 26 апреля силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ярославль. По информации губернатора региона Михаила Евраева, пострадавших в результате инцидента нет.
В Рязанской области выявлен новый опасный вредитель леса

Зимняя пяденица относится к многоядным вредителям: её гусеницы питаются более чем 200 видами древесных и кустарниковых растений, нанося ущерб как лесным, так и садовым насаждениям.
В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются осадки различной интенсивности: дождь, мокрый снег и снег. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега.
Зелёный свет для Тельца, Льва и Козерога: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая

Неделя с 27 апреля по 3 мая пройдёт под знаком внутренней устойчивости и умения ждать. Звёзды советуют не форсировать события, а дать времени расставить всё по местам.
В Рязани мужчина в пьяной ярости избил «Мерседес»

По данным следствия, в тот вечер подозреваемый находился в гостях, где употреблял алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, он без видимой причины обратил внимание на припаркованный «Мерседес» и начал его крушить.
Молодёжь Рязанской области знакомят с избирательным процессом

На неделе с 13 по 17 апреля Избирательная комиссия Рязанской области продолжила работу по правовому просвещению граждан, акцентировав внимание на молодёжи и основах конституционного строя.

