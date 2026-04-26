Актриса из «Следствия вели знатоки» Елена Михеева скончалась на 75 году жизни

В возрасте 74 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева. Об этом сообщил Московский Губернский театр.

Елена Михеева была известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Следствие ведут знатоки» и «Раневская».

Продолжение после рекламы

Более полувека актриса посвятила служению сцене. В 1972 году, сразу после окончания ВТУ им. Б. В. Щукина, она поступила в Московский областной драматический театр им. А. Н. Островского. Спустя 20 лет продолжила работу в Московском областном государственном Камерном театре, где также преподавала актёрское мастерство на экспериментальном курсе.

С 2013 года и до последних дней Елена Михеева служила в Московском Губернском театре, играя в двух спектаклях.