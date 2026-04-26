В Михайловском округе из-за сброса воды подтопило дорогу

26 апреля в Михайловском муниципальном округе произошло подтопление участка дороги в деревне Серебрянь. Об этом сообщает МЧС России по Рязанской области.

Причиной стали сбросы воды через ГТС Пронского водохранилища. На данный момент уровень воды над полотном дороги составляет около 100 сантиметров.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Для движения транспорта и пешеходов организован объезд по альтернативной автодороге.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций напоминаем номера экстренных служб: