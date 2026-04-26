В 2026 году около 200 школ Рязанской области получат новое оборудование

В 2026 году новое оборудование получат около 200 школ Рязанской области. Об этом сообщила министр образования Ольга Прушковская на заседании регионального Правительства.

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и при поддержке партии «Единая Россия» будут оснащены кабинеты ИЗО, Музыки и Физики. Школы получат демонстрационные таблицы и наборы, гипсовые модели, композиции для натюрмортов и другое необходимое оборудование.

Продолжение после рекламы

Новое оснащение повысит наглядность обучения, улучшит усвоение материала, сделает уроки интереснее, а также поможет подготовить учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах и проектах.

В прошлом году материально-техническую базу по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» обновили в 213 школах региона. Для поддержки этих направлений созданы два ресурсно-методических центра.