С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 13 нарушителей, проводивших земляные работы на территориях общего пользования без необходимого разрешения. Об этом сообщили административные комиссии при городской администрации.

Общая сумма назначенных штрафов составила 300 тысяч рублей.

В мэрии напомнили, что проведение земляных работ без оформления разрешительных документов считается административным правонарушением и влечёт денежные взыскания.

Согласно закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», для граждан штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит наказание в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Самые крупные санкции предусмотрены для организаций. Юридическим лицам за такие нарушения может быть назначен штраф от 150 до 250 тысяч рублей.