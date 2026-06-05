В Рязани  больница готовит волонтеров для помощи тяжелобольным

Больница №10 в Рязани продолжает подготовку волонтеров для помощи тяжелобольным. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Проект реализуется по инициативе коллектива отделения паллиативной медицинской помощи и Сестричества милосердия во имя святой Евгении Римской при Казанском женском монастыре Рязани.

В настоящее время практику в отделении проходят 11 добровольцев. Предварительно все получили теоретическое знания, прошли курсы младших медицинских сестер. Теперь, после успешной сдачи экзаменов, осуществляют патронажную деятельность в реальных условиях. Сестры ухаживают за пациентами. Разносторонний, многопрофильный уход включает в себя гигиенические процедуры, смену белья, профилактику пролежней, смену положения больного человека, который не может самостоятельно двигаться.

«Для сотрудников отделения – это очень большая поддержка, это важно и для пациентов, и для нас. Кроме того, есть духовная составляющая. Сестры милосердия постоянно общаются с пациентами, их родственниками, стараются успокоить, настроить на позитив. Наши больные не чувствуют себя одинокими. Человеку нужен человек. Сестры всегда готовы прийти на помощь, безвозмездно и добровольно подставить свое плечо», – говорит старшая медсестра отделения паллиативной помощи Татьяна Нестерова.

По ее словам, проект, начатый более года назад, набирает все большую силу и популярность. В числе волонтеров теперь есть несколько священнослужителей, которые прошли курсы обучения на младшего медработника, и тоже помогают отделению. «Важно, что доброта становится ориентиром для молодых. В Рождественские праздники к нам пришла девушка – студентка музыкального колледжа, она подготовила концерт для больных. Побывав здесь, девушка прониклась состраданием к пациентам и теперь тоже будет помогать нам», – отмечает Татьяна Нестерова.