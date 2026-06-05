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Политика

Генерал предложил «случайно» ударить по целям на территории НАТО

Алексей Самохин
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Военный эксперт, заслуженный военный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов прокомментировал сообщения о возможном участии Финляндии в сопровождении беспилотников, атаковавших Ленинградскую область.

Поводом для обсуждения стали публикации военных обозревателей, согласно которым во время атаки 3 июня над Балтийским морем находились самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, контролировавшие воздушную обстановку. 

В беседе с «Московским комсомольцем» Попов заявил, что военно-политическая обстановка вокруг России продолжает осложняться. По его мнению, западные страны усиливают давление на Москву, а действия Украины и ее союзников носят провокационный характер.

Эксперт также высказал мнение о необходимости более жесткого реагирования на угрозы, исходящие с территории сопредельных государств. В частности, он предложил рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности в акватории Финского залива и усилению противодействия беспилотным аппаратам.

«Очевидно, что подлость со стороны многих государств мира по отношению к нам проявляется все в более агрессивной форме. Все, что мы сейчас видим — налеты на Ленобласть, признание Финляндии в соучастии в терроризме, удары ВСУ по автобусам с мирным населением — все это очевидные провокации, цель которых подтолкнуть русского медведя к тому, чтобы он все-таки ответил», — считает генерал.

Бывший военный предлагает ответить, так как миролюбивую политику России на Западе не понимают. Он уверен, что можно «случайно» ударить по целям на территории НАТО. 

«В ближайшие два месяца надо будет нанести пару ударов по полигону, скажем, в Эстонии или Латвии и «закосить» пару диверсионно-разведывательных групп, которые там готовятся, — предлагает Попов. — Так бывает: отбивали атаку беспилотников ВСУ на Ленобласть и случайно попали по полигону. Или ракета повернула не туда и случайно в Жешуве или в Румынии что-то взорвалось. А можно дать понять Западу, что из-за многочисленных провокаций, мы готовим удар по, скажем, по Киеву, Львову или их окрестностям и что-то может залететь к соседям…».

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