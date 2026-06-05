Общество

Почтовая в Рязани преобразилась

Алексей Самохин
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Центральная пешеходная улица Рязани получила новое цветочное оформление. На Почтовой установили десятки декоративных вазонов с хвойными и цветущими растениями, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего на улице разместили 56 контейнеров двух размеров. В крупных вазонах высадили 26 туй. Вечнозелёные растения стали основой композиций и сохранят привлекательный вид не только летом, но и в другие сезоны.

Небольшие горшки заполнили яркими цветами. Рязанцы и гости города смогут увидеть бегонии, цинерарии, петунии разных оттенков, лобелию и другие декоративные культуры.

В администрации отметили, что сочетание хвойных растений и сезонных цветов создаёт выразительное оформление общественного пространства. Композиции будут украшать Почтовую в течение всего летнего сезона.

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