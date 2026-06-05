Дмитриев анонсировал новое соглашение по тоннелю Путина–Трампа

В РФПИ сообщили о подписании соглашения по проектированию тоннеля через Берингов пролив. Глава Кирилл Дмитриев сообщил, что 5 июня планируется подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив, который должен соединить Россию и американский штат Аляска. Об этом он заявил на Петербургский международный экономический форум.

По словам Дмитриева, стороны намерены продолжить работу над проектом. «У нас будет новость завтра, мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля», — сказал глава РФПИ.

Он выразил уверенность, что проект будет реализован. Дмитриев отметил, что тоннель может стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов между Россией и США.

Ранее руководитель фонда заявлял, что строительство транспортного перехода через Берингов пролив способно положительно повлиять на мировую экономику и развитие международных связей. Сам проект он называл «тоннелем Путина–Трампа», подчеркивая его потенциальное значение для сотрудничества двух стран.