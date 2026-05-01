В правительстве Рязанской области чествовали тех, на ком держится регион. Губернатор Павел Малков вручил свидетельства 60 лучшим труженикам и предприятиям. Среди награжденных — ветераны СВО, учителя, врачи, журналисты и целые заводы.

Накануне Праздника весны и труда в правительстве Рязанской области прошло торжественное мероприятие. Губернатор Павел Малков вручил свидетельства о занесении на Доску Почета региона. Церемония собрала первых лиц области, руководителей министерств, глав муниципалитетов, представителей бизнеса и общественных организаций.

Доска Почета обновляется каждый год. В этот раз на нее попали 60 организаций и граждан, которые показали выдающиеся результаты в своей работе. Среди них — заводчане и коммунальщики, строители и дорожники, врачи и педагоги, аграрии и спасатели. Также отмечены сотрудники СМИ, учреждений соцзащиты, культуры, спорта, волонтеры и военнослужащие.

«На Доску Почета занесены лучшие труженики Рязанской области и предприятия, которые у нас в авангарде развития, — сказал Павел Малков. —Все, на ком держится наш регион, на кого равняются. Профессии у людей разные, но всех объединяет главное – любовь к своему делу и стремление сделать наш регион и страну еще лучше. И это получается! Быть на Доске Почета – честь, знак признания и благодарности от земляков за честный, самоотверженный труд. Вы – гордость Рязанской области и можете еще очень многое для нее сделать».

Особое внимание глава региона уделил ветеранам СВО. Они не только защищали страну, но и сейчас приносят пользу на гражданке. Среди них — Евгений Бажанов, офицер с 23-летним стажем в ВДВ, участник ключевых операций спецоперации. Сейчас он руководит клубом военно-патриотического воспитания «Добрыня» в Рязанском колледже электроники.

Еще один герой — Максим Катков. Он воевал в Сирии, Ливии, ЦАР, Мали и Украине. Сегодня работает с молодежью в Патриотцентре, возглавляет Фонд ветеранов СВО, запустил проект «Лекторы особого назначения» вместе с Правительством, обществом «Знание» и Ассоциацией ветеранов.

Свидетельство получила и Александра Коликова, учитель начальных классов школы № 22 в Рязани. Она внедряет инновационные методики, занимается патриотическим воспитанием детей и помогает бойцам на СВО.

Отмечена и Нина Алешина — известный журналист, которая стояла у истоков рязанского телевидения, создала службу новостей и вырастила не одно поколение профессионалов.

Кроме них, на Доску Почета попали генеральный директор ООО «Авангард» Георгий Свид, директор библиотеки им. Горького и председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина, Старожиловский молочный завод, ПАО «Саста», Ермишинская средняя школа им. Героя РФ С. В. Сухарева, Сасовский индустриальный колледж им. полного кавалера ордена Славы В. М. Шемарова, ООО Центральная библиотека им. А. Н. Левашова, рязанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и многие другие труженики и предприятия региона.