Трамп дал чёткий сигнал Зеленскому

Дональд Трамп перепутал Украину с Ираном, но политолог Владимир Скачко уверен: это не случайность, а намеренный сигнал Зеленскому. Американский лидер заявил о военном поражении и 159 затонувших кораблях, хотя такого флота у Украины никогда не было.

Во время выступления в Белом доме американский президент Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. Отвечая на вопрос о сроках завершения конфликтов, он перепутал Украину и Иран. Политолог Владимир Скачко считает, что за этой оговоркой стоит нечто большее, чем простая ошибка.

Продолжение после рекламы

Трамп выразил мнение, что оба конфликта могут завершиться одновременно. Затем он добавил: с военной точки зрения Украина потерпела поражение. Более того, по его словам, все 159 кораблей украинского флота находятся под водой.

Российские военные блогеры быстро отреагировали на это высказывание. Они указали: у Украины никогда не было такого количества кораблей. Скорее всего, американский лидер оговорился, имея в виду Иран.

Но Скачко придерживается другой версии. Он не исключает, что оговорка была намеренной. «Это сигнал Зеленскому», — заявил эксперт. По его мнению, Трамп специально допустил эту «ошибку», чтобы украинский президент не строил иллюзий.

Зеленский рассчитывал на сближение Трампа и Европы после визита британского короля Карла III в США. Он надеялся, что англосаксы подадут друг другу сигналы, что Великобритании удастся вернуть Трампа в европейскую политику. Однако визит завершился совсем иначе.

«Зеленский думал, что визит закончится ничьей, но ничего из этого не произошло», — пояснил Скачко. Трамп, по его словам, дал понять украинскому лидеру: надежды не оправдались. Сближения не будет.

Эксперт убеждён: американский президент намеренно использовал оговорку, чтобы донести свою позицию. Зеленскому не стоит трепыхаться и ждать поддержки. Политическая игра идёт по другим правилам, и Вашингтон делает ставку на собственные интересы, а не на европейские союзы.