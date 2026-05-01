Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429
Политика

Трамп дал чёткий сигнал Зеленскому

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Дональд Трамп перепутал Украину с Ираном, но политолог Владимир Скачко уверен: это не случайность, а намеренный сигнал Зеленскому. Американский лидер заявил о военном поражении и 159 затонувших кораблях, хотя такого флота у Украины никогда не было.

Во время выступления в Белом доме американский президент Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. Отвечая на вопрос о сроках завершения конфликтов, он перепутал Украину и Иран. Политолог Владимир Скачко считает, что за этой оговоркой стоит нечто большее, чем простая ошибка.

Продолжение после рекламы

Трамп выразил мнение, что оба конфликта могут завершиться одновременно. Затем он добавил: с военной точки зрения Украина потерпела поражение. Более того, по его словам, все 159 кораблей украинского флота находятся под водой.

Российские военные блогеры быстро отреагировали на это высказывание. Они указали: у Украины никогда не было такого количества кораблей. Скорее всего, американский лидер оговорился, имея в виду Иран.

Но Скачко придерживается другой версии. Он не исключает, что оговорка была намеренной. «Это сигнал Зеленскому», — заявил эксперт. По его мнению, Трамп специально допустил эту «ошибку», чтобы украинский президент не строил иллюзий.

Зеленский рассчитывал на сближение Трампа и Европы после визита британского короля Карла III в США. Он надеялся, что англосаксы подадут друг другу сигналы, что Великобритании удастся вернуть Трампа в европейскую политику. Однако визит завершился совсем иначе.

«Зеленский думал, что визит закончится ничьей, но ничего из этого не произошло», — пояснил Скачко. Трамп, по его словам, дал понять украинскому лидеру: надежды не оправдались. Сближения не будет.

Эксперт убеждён: американский президент намеренно использовал оговорку, чтобы донести свою позицию. Зеленскому не стоит трепыхаться и ждать поддержки. Политическая игра идёт по другим правилам, и Вашингтон делает ставку на собственные интересы, а не на европейские союзы.

Популярные материалы

Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Новости России

SHOT: ВСУ атаковали Пермь модернизированными беспилотниками «Лютый»

По данным СМИ, БПЛА могли запускать «стаями» по несколько штук с территории Днепропетровской области. 
Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Общество

Володин рассказал о новых законах, которые с мая изменят жизнь россиян

С мая многодетные семьи не лишатся ежемесячных выплат, если их доход немного вырастет. Это коснётся более 231 тысячи человек. Володин также напомнил о новых мерах поддержки участников СВО: от бесплатного проезда родственников до защиты доходов инвалидов.
Новости России

ФСБ рассказала о драме, разыгравшейся дома у пойманного террориста в Крыму

Женщин, ставших свидетелями обысков дома у задержанного террориста, шокировало...

Темы

Общество

Рязанцев ожидает плановое отключение эфирного телевидения и радио с 12 по 15 мая

С 12 по 15 мая жители десяти районов Рязанской области могут остаться без телевидения и радио. Причина в плановой профилактике передающего оборудования на РТПЦ Мосолово.
Новости России

Трое мужчин найдены мертвыми в машине под Волоколамском

В Волоколамске расследуют гибель троих мужчин, чьи тела обнаружили в машине в поле. Следователи предполагают отравление угарным газом. СК возбудил уголовное дело и назначил экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.
Общество

Госархив показал, как отмечали Первомай в Рязани в 1940-1960 годах

Праздник отмечали два дня — 1 и 2 мая. В первый день, после демонстрации, в городе торжества продолжались до позднего вечера: проходили концерты, работали танцевальные площадки, показывали кинофильмы. Во второй день традиционно проводились маёвки — выезды на природу с активным отдыхом.
Общество

Обновлена Доска Почёта Рязанской области, Павел Малков вручил свидетельства 60 лучшим труженикам и предприятиям

В правительстве Рязанской области чествовали тех, на ком держится регион. Губернатор Павел Малков вручил свидетельства 60 лучшим труженикам и предприятиям. Среди награжденных — ветераны СВО, учителя, врачи, журналисты и целые заводы.
Общество

Происшествия

Михайловская продавщица украла у хозяйки 714 тысяч рублей из-за неработающего терминала

Полицейские зафиксировали момент, когда из-за временной неисправности терминала для оплаты банковскими картами продавец предложила покупателям перевести средства за товар на счет, привязанный к номеру ее телефона.
Новости России

Подмосковные врачи спасли мужчину, который сломал гортань во время чихания

По предварительным данным, пострадавший чихнул «внутрь себя», плотно зажав нос пальцами. Сразу после этого мужчина услышал характерный хруст в горле, а спустя некоторое время у него возник сильный отёк шеи и щек.
Транспорт и дороги

В Рязани расширят зону запрета парковки на улице Свободы

Как сообщили в городской администрации, там продлят зону действия знаков, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей. Такие меры объяснили необходимостью повысить безопасность и разгрузить проезд.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье