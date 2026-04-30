Подмосковные врачи спасли мужчину, который сломал гортань во время чихания

Алексей Самохин
В Пушкинскую больницу Московской области госпитализировали молодого человека с редкой травмой дыхательных путей. Пациент получил перелом хрящевой части гортани и эмфизему шеи после попытки сдержать чихание, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По предварительным данным, пострадавший чихнул «внутрь себя», плотно зажав нос пальцами. Сразу после этого мужчина услышал характерный хруст в горле, а спустя некоторое время у него возник сильный отёк шеи и щек.

При пальпации пораженного участка наблюдалась крепитация — специфический звук, напоминающий хруст воздушно-пузырчатой плёнки. В ходе медицинского обследования врачи выявили эмфизему — проникновение воздуха из лёгких в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи.

Специалисты приняли решение о применении консервативных методов терапии без оперативного вмешательства. Пациенту обеспечили полный покой для восстановления целостности тканей.

«Кольца трахеи и хрящи гортани соединены между собой связками. Во время чихания произошёл разрыв связки, и воздух через отверстие начал поступать в ткани. Пациенту назначили гормональную терапию и антибиотики. Основное требование — соблюдать постельный режим, не кашлять и не чихать. Разговаривать при этом разрешалось», — пояснил врач-отоларинголог Михаил Дорош.

Под наблюдением медиков житель Подмосковья находился в течение семи дней. За это время отёк практически исчез, а болевой синдром купировался. В удовлетворительном состоянии мужчина выписан на амбулаторное лечение.

Врачи настоятельно рекомендуют не сдерживать чихание, зажимая нос. По словам экспертов, подобная привычка может привести не только к переломам хрящей, но и к повреждению барабанных перепонок, сосудов глаз, носовых пазух и слизистой оболочки. В качестве безопасной альтернативы медики советуют чихать в локтевой сгиб.

