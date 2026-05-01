Трое мужчин найдены мертвыми в машине под Волоколамском

Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело после трагедии в Волоколамске. Трое мужчин найдены мертвыми в автомобиле. Машина стояла в поле недалеко от деревни Прозорово.

1 мая в полицию поступил сигнал о страшной находке. Очевидцы обнаружили авто с телами троих мужчин внутри. На телах не было видимых повреждений, признаков насильственной смерти тоже не заметили.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

По предварительной версии следствия, причиной гибели стало отравление угарным газом. Это один из самых коварных убийц: газ не имеет запаха, а человек теряет сознание быстро и незаметно для себя.

Сейчас идет комплекс следственных мероприятий. Специалисты осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изучают обстоятельства. Назначены судебные экспертизы, которые помогут точно установить причину смерти и воссоздать картину произошедшего.