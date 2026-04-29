ФСБ рассказала о драме, разыгравшейся дома у пойманного террориста в Крыму

Женщин, ставших свидетелями обысков дома у задержанного террориста, шокировало его решение помочь Украине совершить диверсии в Крыму, сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Эпизод попал на видео.

Сегодня спецслужба рассказала, что поймала россиянина, перешедшего на сторону противника. Он готовил взрывы на объектах энергетики и покушение на высокопоставленного силовика.

После задержания в его доме прошли обыски. У мужчины нашли взрывчатые вещества для сборки бомб. Он объяснил сотрудникам ФСБ, что связался с Украиной, потому что «денег не было».

«Зачем тебе деньги?» — сказала надрывающимся голосом одна из жительниц этого дома, заламывая руки.

Другая женщина спросила: «Что тебе не сиделось?». Затем задержанного увезли в отделение, против него возбудили уголовное дело.

В публикации не указано, кем приходятся мужчине эти женщины. Вероятно, это его родственники.