Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ покажет сериал «Кукушонок» со Станиславом Бондаренко и Максимом Сапрыкиным

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В понедельник, 4 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера комедийного детектива «Кукушонок» (16+). По сюжету опытного оперативника Петра Кувалдина против его воли назначают «нянькой» для сына местного бизнесмена Клима Кукушкина. Молодой полицейский рвётся в бой и уверен, что может очистить город от преступности. Главные роли исполнили Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин.

Флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину (Станислав Бондаренко) навязывают в стажёры недисциплинированного Клима Кукушкина (Максим Сапрыкин), все знания которого почерпнуты только из фильмов и книг. Оперативник озадачен таким назначением, но вскоре узнаёт, что тот – сын влиятельного бизнесмена и мецената Ефима Кукушкина (Иван Шибанов). Поэтому под угрозой увольнения Пётру приходится принять парня под своё крыло. 

Продолжение после рекламы

Станислав Бондаренко: «Пётр Кувалдин – уставший от работы оперативник с большими проблемами в семье. Ему всё осточертело, и он начал выпивать. А тут появляется молодая кровь в лице Кукушкина, которому интересна каждая деталь, а Петру даже лень что-то показывать и рассказывать. Чтобы сыграть такого персонажа, я просто не высыпался. Шучу, конечно. У меня уже был опыт работы с ролью оперативников, поэтому подготовка велась не столько к сериалу, сколько просто к герою».

Максим Сапрыкин: «Работа оперативником для меня в новинку. Это очень опасная профессия, которая подходит далеко не каждому: не всякая психика выдержит постоянные погони и перестрелки. Конечно, служба в органах интересна, особенно молодым, но они порой забывают, что прежде всего это риск. Вот, например, моему герою приходится производить задержание, и он даже не задумывается, что у этих преступников тоже есть родные, которые за них переживают. Когда же видишь чужое горе, вся романтика шпионской жизни мгновенно исчезает».

Потакая сыну в желании стать «крутым копом», его отец придумал, как навсегда отбить у парня охоту работать в полиции и вернуться в семейный бизнес – повседневность и рутинность работы оперативника должны были разочаровать Клима. Но гибкий ум Кукушкина начинает цепляться за различные нестыковки в наспех состряпанных делах и выходить на серьёзных преступников.  Это безрассудство раздражает Кувалдина, однако вскоре выясняется, что Клим пришёл в отдел не с пустыми руками – у него есть информация: скоро весь город заполонит новое смертоносное вещество. Но он даже и не догадывается, кто за этим стоит…

Иван Шибанов: «Эта история про взросление и пробуждение двух главных героев. Первый – Клим Кукушкин, которому с молодых ногтей пророчили блестящую карьеру и безоблачную жизнь. Но он взрослеет и делает настоящий мужской выбор. Клим решает бороться со злом во что бы то ни стало. Второй герой – Пётр Кувалдин, человек обленившийся, поросший мхом и спокойно почивающий на лаврах. И вот в его солнечную систему резко влетает метеор Кукушкин! Это заставляет Кувалдина пробудиться ото сна, сбросить с себя кору и начать жить по новой, двигаться на высоких скоростях».

Съёмки сериала проходили в Москве и Подмосковье.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье