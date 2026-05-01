Госархив показал, как отмечали Первомай в Рязани в 1940-1960 годах

На сайте Государственного архива Рязанской области опубликованы фотографии празднования 1 мая во времена СССР. Онлайн-выставка называется «Рязань встречает Первомай…»

Праздник отмечали два дня — 1 и 2 мая. В первый день, после демонстрации, в городе торжества продолжались до позднего вечера: проходили концерты, работали танцевальные площадки, показывали кинофильмы. Во второй день традиционно проводились маёвки — выезды на природу с активным отдыхом.

В собрании документов Государственного архива Рязанской области сохранилось большое количество фотографий разных периодов, иллюстрирующих первомайские праздники на улицах Рязани. На выставке представлена часть этих фотографий за период 1940–1960-х годов.

Экспозиция включает фотодокументы из собрания Государственного архива Рязанской области.