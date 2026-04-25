Рязанский нефтезавод попал в новый санкционный список ЕС

Евросоюз расширил санкционный список, включив в него ряд крупнейших российских нефтяных и нефтеперерабатывающих предприятий. В перечень попала и Рязанская нефтеперерабатывающая компания, а также другие значимые заводы страны. Об этом сообщает ТАСС.
Под новые санкции ЕС, помимо Рязанской НПЗ, попали:
- Туапсинский нефтеперерабатывающий завод;
- Комсомольский НПЗ;
- Ангарская нефтехимическая компания;
- Ачинский НПЗ;
- Сызранский НПЗ;
- Афипский НПЗ.
В список также включены несколько предприятий группы «Лукойл»:
- «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;
- «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»;
- «Лукойл Волгограднефтепереработка»;
- «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез»;
- «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».
Кроме того, под ограничения попали компании, связанные с «Газпромом» и «Славнефтью», в том числе «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии», «Газстройпром», «Газпромнефть марин бункер», «Роснефтефлот» и другие.