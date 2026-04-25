Рязанский нефтезавод попал в новый санкционный список ЕС

Евросоюз расширил санкционный список, включив в него ряд крупнейших российских нефтяных и нефтеперерабатывающих предприятий. В перечень попала и Рязанская нефтеперерабатывающая компания, а также другие значимые заводы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Под новые санкции ЕС, помимо Рязанской НПЗ, попали:

Продолжение после рекламы

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод;

Комсомольский НПЗ;

Ангарская нефтехимическая компания;

Ачинский НПЗ;

Сызранский НПЗ;

Афипский НПЗ.

В список также включены несколько предприятий группы «Лукойл»:

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;

«ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»;

«Лукойл Волгограднефтепереработка»;

«Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез»;

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Кроме того, под ограничения попали компании, связанные с «Газпромом» и «Славнефтью», в том числе «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии», «Газстройпром», «Газпромнефть марин бункер», «Роснефтефлот» и другие.