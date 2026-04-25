Век не разженятся: рязанцы сыграли свадьбу на Красную горку в народных костюмах

В 2026 году праздник Красная горка выпал на воскресенье, 19 апреля. По старинной примете, «кто на Красную горку женится, вовек не разженится», этот день считается одним из самых удачных для свадьбы. Однако есть загвоздка: в воскресенье ЗАГСы традиционно не работают.

На помощь влюблённым пришёл Сервис-ЗАГС, который открыл дополнительные слоты для регистрации. Благодаря этому рязанцы смогли официально заключить союз именно в тот день.

Особое очарование торжеству придали наряды: молодожёны Дмитрий и Дарья выбрали для церемонии красивые народные костюмы. Их свадьба стала настоящим воплощением традиций и символом связи поколений.

Красная горка — это не просто день для бракосочетания. В старину он символизировал возрождение природы и обновление жизни. Это был первый день после Пасхи, когда церковь разрешала венчаться, а для незамужних и неженатых устраивали весёлые хороводы, игры и, конечно же, время сватовства.

Если вы тоже хотите расписаться в праздничный день, Сервис-ЗАГС предлагает такую возможность. Ближайшие даты для регистрации в выходные:

1 и 3 мая;

9, 10 и 11 мая;

12 июня.

Поздравляем Дмитрия и Дарью! Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми.