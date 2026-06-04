Изображение от freepik
Общество

Составлен топ-5 самых востребованных профессий лета в Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В мае 2026 года в целом по Рязанской области было открыто более 5,5 тыс. новых вакансий. На долю топ-5 самых востребованных профессий пришлось 33% от этого объема. В лидерах по числу предложений от работодателей оказались разнорабочие (11%), операторы производственной линии (8%), менеджеры по продажам (5%), продавцы-консультанты и кассиры (5%), а также водители (4%), выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Наибольшее число вакансий в мае 2026 года компании разместили для разнорабочих — искали более 560 таких специалистов. Следом идут операторы производственной линии — более 430 вакансий. Высокий спрос в начале летнего сезона наблюдается и на менеджеров по продажам, для которых было открыто более 250 новых рабочих мест. В топ-5 наиболее востребованных специалистов также вошли продавцы-консультанты (более 240 вакансий) и водители (более 180 вакансий).

«В разрезе данных наиболее востребованных профессий одни из самых высоких зарплат работодатели региона предлагают разнорабочим (медианный показатель — 119,1 тыс. рублей), водителям (92,3 тыс. рублей) и менеджерам по продажам (89,9 тыс. рублей), что выше средних показателей по Рязанской области, которые в мае составили 80,1 тыс. рублей. Медианная предлагаемая зарплата операторов производственной линии составила 70 тыс. рублей, а для продавцов-консультантов и кассиров — 54,4 тыс. рублей», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Отметим, что медианная предлагаемая зарплата для работников из наиболее востребованных сфер демонстрирует еще более высокие показатели. Так, в сфере Транспорт, логистика, перевозки» работодатели готовы платить более 105,9 тыс. рублей, «Сельское хозяйство» — 103,7 тыс. рублей, «Строительство, недвижимость» — 99 тыс. рублей, «Административный персонал» — 90,7 тыс. рублей, «Рабочий персонал» — 90,1 тыс. рублей.

Предыдущая статья
Поезда из Москвы в Крым задерживаются из-за авиационной опасности
Следующая статья
Павел Малков: над территорией Рязанской области ночью 4 июня сбит БПЛА

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Новости России

Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали дроны на Петербург

Украинские дроны, атаковавшие Ленинградскую область в день открытия Петербургского...
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Новости России

Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в...
Новости России

Военкор Коц объяснил, как украинские дроны заходят на Санкт-Петербург с моря

Украинские беспилотники самолетного типа FP-1, атакующие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, используют полет на предельно малой высоте над Финским заливом. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, комментируя появившееся в сети видео с дроном, направляющимся в сторону Кронштадта.

Темы

Культура и события

Олег Газманов выступит в Рязани в рамках празднования Дня России

День России в Рязани отметят большим концертом. Мероприятие, посвященное главному празднику страны, пройдет 12 июня на Лыбедском бульваре.
Происшествия

В Рязани женщина угрожала ножом подросткам на самокатах — соцсети

По словам очевидцев, «на улице Связи женщина в состоянии алкогольного опьянения кидалась на детей с ножом». Причина подобной агрессии не называется. 
Происшествия

Павел Малков: над территорией Рязанской области ночью 4 июня сбит БПЛА

По словам главы региона, пострадавших и повреждений нет.
Транспорт и дороги

Поезда из Москвы в Крым задерживаются из-за авиационной опасности

Для обеспечения безопасности пассажиров из составов, оказавшихся на закрытых участках пути, провели эвакуацию. Начальники поездов поддерживают связь с оперативным штабом, проводники оказывают необходимую помощь пассажирам.
Происшествия

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Рязанской областью ночью 4 июня

По данным военного ведомства, в период с 20:00 3 июня до 07:00 4 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 272 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Политика

Разведчик-нелегал Безруков высказался о будущем: «Война еще на пару десятилетий. Надо научиться с ней жить»

Главный вывод эксперта прозвучал жестко: России необходимо исходить из того, что период военного противостояния может растянуться на десятилетия, а значит, государству придется перестраивать многие сферы жизни под новую реальность.
Культура и события

Олег Газманов выступит в Рязани в День России

В пятницу, 12 июня, на Лыбедском бульваре в Рязани выступит Олег Газманов. Концерт есть в афише на официальном сайте артиста. 
Новости России

В Симферополе после удара по нежилым объектам погибли три человека

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося и масштабы последствий.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье