Составлен топ-5 самых востребованных профессий лета в Рязанской области

В мае 2026 года в целом по Рязанской области было открыто более 5,5 тыс. новых вакансий. На долю топ-5 самых востребованных профессий пришлось 33% от этого объема. В лидерах по числу предложений от работодателей оказались разнорабочие (11%), операторы производственной линии (8%), менеджеры по продажам (5%), продавцы-консультанты и кассиры (5%), а также водители (4%), выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Наибольшее число вакансий в мае 2026 года компании разместили для разнорабочих — искали более 560 таких специалистов. Следом идут операторы производственной линии — более 430 вакансий. Высокий спрос в начале летнего сезона наблюдается и на менеджеров по продажам, для которых было открыто более 250 новых рабочих мест. В топ-5 наиболее востребованных специалистов также вошли продавцы-консультанты (более 240 вакансий) и водители (более 180 вакансий).

«В разрезе данных наиболее востребованных профессий одни из самых высоких зарплат работодатели региона предлагают разнорабочим (медианный показатель — 119,1 тыс. рублей), водителям (92,3 тыс. рублей) и менеджерам по продажам (89,9 тыс. рублей), что выше средних показателей по Рязанской области, которые в мае составили 80,1 тыс. рублей. Медианная предлагаемая зарплата операторов производственной линии составила 70 тыс. рублей, а для продавцов-консультантов и кассиров — 54,4 тыс. рублей», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Отметим, что медианная предлагаемая зарплата для работников из наиболее востребованных сфер демонстрирует еще более высокие показатели. Так, в сфере Транспорт, логистика, перевозки» работодатели готовы платить более 105,9 тыс. рублей, «Сельское хозяйство» — 103,7 тыс. рублей, «Строительство, недвижимость» — 99 тыс. рублей, «Административный персонал» — 90,7 тыс. рублей, «Рабочий персонал» — 90,1 тыс. рублей.