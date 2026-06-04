Поезда из Москвы в Крым задерживаются из-за авиационной опасности

Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о временной остановке движения пассажирских поездов на отдельных участках Крымской железной дороги. Ограничения ввели в связи с авиационной опасностью и угрозой применения беспилотников.

Для обеспечения безопасности пассажиров из составов, оказавшихся на закрытых участках пути, провели эвакуацию. Начальники поездов поддерживают связь с оперативным штабом, проводники оказывают необходимую помощь пассажирам.

По состоянию на 07:00 4 июня задерживаются несколько поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно. Среди них — рейсы из Москвы в Севастополь, Симферополь и Феодосию, которые проходят через Рязань.

Так, поезд №092 Москва — Севастополь отправлением 2 июня задерживается на три часа. Поезд №463 Москва — Феодосия отстал от графика на четыре часа, а поезд №028 Москва — Симферополь отправлением 3 июня — на два часа.

Из Крыма с задержками следуют поезда №174 Евпатория — Москва, №092 Симферополь — Москва и №098 Симферополь — Москва. Время отставания от расписания составляет от трех до пяти часов.

В компании предупредили, что ситуация меняется динамично, поэтому время задержки может также измениться. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию у начальников поездов, проводников или по телефону горячей линии 8-800-775-54-53.

Оперативные сведения о движении поездов также публикуются в официальных информационных ресурсах перевозчика.