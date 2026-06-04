Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Рязанской областью ночью 4 июня

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников в нескольких регионах страны. Под ударом оказалась и Рязанская область.

По данным военного ведомства, в период с 20:00 3 июня до 07:00 4 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 272 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атаки отражали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Республикой Крым. Часть дронов сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Сколько именно беспилотников уничтожили над Рязанской областью, в сводке Минобороны не уточняется.

Информация о пострадавших и разрушениях на территории региона на данный момент не поступала.