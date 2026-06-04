Разведчик-нелегал Безруков высказался о будущем: «Война еще на пару десятилетий. Надо научиться с ней жить»

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на выступление разведчика-нелегала, аналитика Андрея Безрукова на Петербургском международном экономическом форуме. Главный вывод эксперта прозвучал жестко: России необходимо исходить из того, что период военного противостояния может растянуться на десятилетия, а значит, государству придется перестраивать многие сферы жизни под новую реальность.
Безруков считает, что современный конфликт уже не похож на войны прошлого века. Захват территорий перестал быть главной целью. На первый план выходят удары по инфраструктуре, системе управления, научному потенциалу и ключевым специалистам.
Противостояние развивается одновременно в нескольких измерениях. Речь идет не только о боевых действиях, но и об экономическом, технологическом, информационном и политическом давлении.
Отдельно аналитик остановился на стратегии западных стран. Он сравнил ее с известной метафорой о «варке лягушки на медленном огне», когда уровень давления повышается постепенно, без резких шагов, способных привести к прямому столкновению ядерных держав.
По его оценке, нынешний этап глобального противостояния нельзя считать завершающим. Он рассматривает происходящие события как первую фазу более масштабных процессов.
Эксперт напомнил, что мировые войны прошлого столетия проходили через несколько этапов, после которых формировались новые международные правила. Аналогичный сценарий может повториться и сейчас.
Особое внимание Безруков уделил развитию технологий. Среди главных рисков он назвал возможные атаки на стратегические силы сдерживания, диверсионную деятельность, беспилотники и кибернетические инструменты воздействия.
Еще одной серьезной опасностью аналитик считает биологические угрозы. По его словам, технологии становятся все доступнее, даже простым людям, потенциальные риски в этой сфере будут только возрастать.
Однако основная часть выступления была посвящена не угрозам, а ответным мерам.
Безруков призвал готовиться к длительному периоду противостояния и строить экономику с учетом задач безопасности. По его мнению, новая критическая инфраструктура должна проектироваться с учетом военных рисков.
Эксперт предложил изменить систему государственного управления. Речь шла о создании механизма координации стратегических решений на самом высоком уровне при одновременном расширении полномочий на местах.
По мнению Безрукова, демографическая ситуация требует бережного отношения к человеческим ресурсам и готовности к новым вызовам.
Еще одна идея касается сближения армии и гражданского общества. Аналитик считает, что технологии двойного назначения способны одновременно работать на нужды обороны и экономики. Например, беспилотные системы и медицинские разработки.
Завершая выступление, Безруков затронул вопрос стратегического сдерживания. По его словам, противники России перестали воспринимать всерьез многие предупреждения Москвы.