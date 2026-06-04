Разведчик-нелегал Безруков высказался о будущем: «Война еще на пару десятилетий. Надо научиться с ней жить»

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на выступление разведчика-нелегала, аналитика Андрея Безрукова на Петербургском международном экономическом форуме. Главный вывод эксперта прозвучал жестко: России необходимо исходить из того, что период военного противостояния может растянуться на десятилетия, а значит, государству придется перестраивать многие сферы жизни под новую реальность.

Безруков считает, что современный конфликт уже не похож на войны прошлого века. Захват территорий перестал быть главной целью. На первый план выходят удары по инфраструктуре, системе управления, научному потенциалу и ключевым специалистам.

«Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно… это война на измор и на подрыв», — заявил эксперт.

Противостояние развивается одновременно в нескольких измерениях. Речь идет не только о боевых действиях, но и об экономическом, технологическом, информационном и политическом давлении.

Отдельно аналитик остановился на стратегии западных стран. Он сравнил ее с известной метафорой о «варке лягушки на медленном огне», когда уровень давления повышается постепенно, без резких шагов, способных привести к прямому столкновению ядерных держав.

«Стратегия Запада очень простая: избежать ядерного столкновения с нами. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне», — отметил Безруков.

По его оценке, нынешний этап глобального противостояния нельзя считать завершающим. Он рассматривает происходящие события как первую фазу более масштабных процессов.

Эксперт напомнил, что мировые войны прошлого столетия проходили через несколько этапов, после которых формировались новые международные правила. Аналогичный сценарий может повториться и сейчас.

Особое внимание Безруков уделил развитию технологий. Среди главных рисков он назвал возможные атаки на стратегические силы сдерживания, диверсионную деятельность, беспилотники и кибернетические инструменты воздействия.

Еще одной серьезной опасностью аналитик считает биологические угрозы. По его словам, технологии становятся все доступнее, даже простым людям, потенциальные риски в этой сфере будут только возрастать.

Однако основная часть выступления была посвящена не угрозам, а ответным мерам.

Безруков призвал готовиться к длительному периоду противостояния и строить экономику с учетом задач безопасности. По его мнению, новая критическая инфраструктура должна проектироваться с учетом военных рисков.

«Наши нефтехранилища, узлы связи, датацентры должны быть либо заглублены под землю, либо прикрыты», — подчеркнул он.

Эксперт предложил изменить систему государственного управления. Речь шла о создании механизма координации стратегических решений на самом высоком уровне при одновременном расширении полномочий на местах.

«Следующее — нам нужно перестроить систему управления. Нам нужна Ставка, потому что только Ставка может решить координацию на самом высоком уровне при одновременном делегировании огромного числа полномочий вниз. А это возможно только тогда, когда у нас создаётся новая культура принятия решений, культура доверия, культура служения и так далее», — цитирует Коц.

По мнению Безрукова, демографическая ситуация требует бережного отношения к человеческим ресурсам и готовности к новым вызовам.

Еще одна идея касается сближения армии и гражданского общества. Аналитик считает, что технологии двойного назначения способны одновременно работать на нужды обороны и экономики. Например, беспилотные системы и медицинские разработки.

Завершая выступление, Безруков затронул вопрос стратегического сдерживания. По его словам, противники России перестали воспринимать всерьез многие предупреждения Москвы.