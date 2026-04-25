Историк спецслужб Матвеев рассказал о создании и работе «Смерша»

Историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев раскрыл историю создания «Смерша», ставшего одной из самых эффективных мировых спецслужб военного времени. Интервью опубликовал ТАСС.

Органы «Смерш» были учреждены 19 апреля 1943 года постановлением СНК СССР. Главной задачей новой структуры стала борьба со шпионской, диверсионной и террористической деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии.

По словам эксперта, инициатива переподчинения военной контрразведки от НКВД к НКО принадлежала лично Иосифу Сталину. На архивных документах, утверждающих Положение о ГУКР «Смерш» и его структуру, сохранились личные правки и пометки Верховного Главнокомандующего. Это позволило ему замкнуть на себе ключевые информационные потоки о недостатках в армии и на флоте, получать оперативные данные о результатах контрразведывательной деятельности.

«Данное решение было обусловлено необходимостью подготовки к летней наступательной кампании, а также анализом итогов боевых действий на фронтах в зимний и весенний периоды 1943 года, не везде достигших желаемого результата. Это дало основание Верховному Главнокомандующему определить оптимальную роль и место военной контрразведки в системе советских органов госбезопасности», — пояснил Олег Матвеев.

На основании информации, собранной «Смершем», издавались постановления ГКО, готовились приказы наркома обороны и его заместителей и формировались директивы Генерального штаба и других военных органов. Полный текст интервью доступен по ссылке.