Image by teksomolika on Freepik
Общество

В Рязани 25 апреля произошло массовое отключение электроэнергии

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

25 апреля в 13:37 в Рязани из-за технологического нарушения было отключено электроснабжение на ряде улиц. Об этом сообщает РГРЭС.

Без света остались потребители по адресам:

Продолжение после рекламы
  • Куйбышевское шоссе.
  • Связи (Соколовка).
  • Луговая (Соколовка).
  • Механизаторов 1-я и 2-я.
  • Полиграфистов (Соколовка).
  • Попова (Соколовка).
  • Тепличная (Соколовка).
  • Ушинского (Соколовка) и Ушинского проезд.
  • Гагарина (Соколовка).
  • Железнодорожная (Соколовка).
  • Западная.
  • Лесок, станция.
  • Есенина.
  • Колхозная.

К месту происшествия выехала аварийная бригада, которая проводит работы по локализации повреждённого участка сети. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону: 55-01-12.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье