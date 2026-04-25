В Рязани 25 апреля произошло массовое отключение электроэнергии

25 апреля в 13:37 в Рязани из-за технологического нарушения было отключено электроснабжение на ряде улиц. Об этом сообщает РГРЭС.

Без света остались потребители по адресам:

Продолжение после рекламы

Куйбышевское шоссе.

Связи (Соколовка).

Луговая (Соколовка).

Механизаторов 1-я и 2-я.

Полиграфистов (Соколовка).

Попова (Соколовка).

Тепличная (Соколовка).

Ушинского (Соколовка) и Ушинского проезд.

Гагарина (Соколовка).

Железнодорожная (Соколовка).

Западная.

Лесок, станция.

Есенина.

Колхозная.

К месту происшествия выехала аварийная бригада, которая проводит работы по локализации повреждённого участка сети. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону: 55-01-12.