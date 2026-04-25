В Рязани 25 апреля произошло массовое отключение электроэнергии

25 апреля в 13:37 в Рязани из-за технологического нарушения было отключено электроснабжение на ряде улиц. Об этом сообщает РГРЭС.
Без света остались потребители по адресам:
- Куйбышевское шоссе.
- Связи (Соколовка).
- Луговая (Соколовка).
- Механизаторов 1-я и 2-я.
- Полиграфистов (Соколовка).
- Попова (Соколовка).
- Тепличная (Соколовка).
- Ушинского (Соколовка) и Ушинского проезд.
- Гагарина (Соколовка).
- Железнодорожная (Соколовка).
- Западная.
- Лесок, станция.
- Есенина.
- Колхозная.
К месту происшествия выехала аварийная бригада, которая проводит работы по локализации повреждённого участка сети. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону: 55-01-12.