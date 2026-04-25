Рязанский молодёжный хор выступил в эфире Первого канала

В субботу, 25 апреля, Рязанский молодёжный хор стал гостем популярной программы «Доброе утро» на Первом канале. Коллектив достойно представил наш город на всю страну, исполнив оригинальную версию знаменитой русской народной песни «Порушка-Параня».

Артисты сохранили аутентичные мелодические корни, но добавили в произведение современный колорит. Благодаря этому классика прозвучала свежо, динамично и очень энергично.

Поздравляем коллектив, художественного руководителя Константина Михайлова и хормейстера Наталию Толкачёву с успешным выступлением. Желаем новых творческих побед!