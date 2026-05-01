Изображение от rawpixel.com на Freepik
Общество

Рязанцев ожидает плановое отключение эфирного телевидения и радио с 12 по 15 мая

Алексей Самохин
Рязанский филиал РТРС предупредил о технических работах с отключением передатчиков на телевышке в Мосолово. Отключение оборудования запланировано на период с 12 по 15 мая (в зависимости от погоды) с 09:00 до 17:00. В общей сложности работы не превысят 16 часов. 

Под перерывы в вещании попадут жители сразу десяти районов области. В зону приёма первого и второго мультиплексов от передатчика Мосолово входят Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Сапожковский, Ухоловский и Кораблинский районы.

Работы носят плановый характер. Специалисты проведут техническое обслуживание передающего оборудования, что должно обеспечить стабильность сигнала в дальнейшем. На время отключения доступ к федеральным телеканалам и радиостанциям будет ограничен или невозможен.

Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Новости России

SHOT: ВСУ атаковали Пермь модернизированными беспилотниками «Лютый»

По данным СМИ, БПЛА могли запускать «стаями» по несколько штук с территории Днепропетровской области. 
Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Общество

Володин рассказал о новых законах, которые с мая изменят жизнь россиян

С мая многодетные семьи не лишатся ежемесячных выплат, если их доход немного вырастет. Это коснётся более 231 тысячи человек. Володин также напомнил о новых мерах поддержки участников СВО: от бесплатного проезда родственников до защиты доходов инвалидов.
Новости России

ФСБ рассказала о драме, разыгравшейся дома у пойманного террориста в Крыму

Женщин, ставших свидетелями обысков дома у задержанного террориста, шокировало...

Павел Малков посадил деревья в Рязани и принял участие в уборке города

Первомай – отличный праздник, чтобы сделать мир вокруг чище. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков.
Новости России

Трое мужчин найдены мертвыми в машине под Волоколамском

В Волоколамске расследуют гибель троих мужчин, чьи тела обнаружили в машине в поле. Следователи предполагают отравление угарным газом. СК возбудил уголовное дело и назначил экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.
Общество

Госархив показал, как отмечали Первомай в Рязани в 1940-1960 годах

Праздник отмечали два дня — 1 и 2 мая. В первый день, после демонстрации, в городе торжества продолжались до позднего вечера: проходили концерты, работали танцевальные площадки, показывали кинофильмы. Во второй день традиционно проводились маёвки — выезды на природу с активным отдыхом.
Общество

Обновлена Доска Почёта Рязанской области, Павел Малков вручил свидетельства 60 лучшим труженикам и предприятиям

В правительстве Рязанской области чествовали тех, на ком держится регион. Губернатор Павел Малков вручил свидетельства 60 лучшим труженикам и предприятиям. Среди награжденных — ветераны СВО, учителя, врачи, журналисты и целые заводы.
Общество

Володин рассказал о новых законах, которые с мая изменят жизнь россиян

С мая многодетные семьи не лишатся ежемесячных выплат, если их доход немного вырастет. Это коснётся более 231 тысячи человек. Володин также напомнил о новых мерах поддержки участников СВО: от бесплатного проезда родственников до защиты доходов инвалидов.
Происшествия

Михайловская продавщица украла у хозяйки 714 тысяч рублей из-за неработающего терминала

Полицейские зафиксировали момент, когда из-за временной неисправности терминала для оплаты банковскими картами продавец предложила покупателям перевести средства за товар на счет, привязанный к номеру ее телефона.
Политика

Трамп дал чёткий сигнал Зеленскому

Дональд Трамп перепутал Украину с Ираном, но политолог Владимир Скачко уверен: это не случайность, а намеренный сигнал Зеленскому. Американский лидер заявил о военном поражении и 159 затонувших кораблях, хотя такого флота у Украины никогда не было.
Новости России

Подмосковные врачи спасли мужчину, который сломал гортань во время чихания

По предварительным данным, пострадавший чихнул «внутрь себя», плотно зажав нос пальцами. Сразу после этого мужчина услышал характерный хруст в горле, а спустя некоторое время у него возник сильный отёк шеи и щек.

