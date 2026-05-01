Рязанский филиал РТРС предупредил о технических работах с отключением передатчиков на телевышке в Мосолово. Отключение оборудования запланировано на период с 12 по 15 мая (в зависимости от погоды) с 09:00 до 17:00. В общей сложности работы не превысят 16 часов.

Под перерывы в вещании попадут жители сразу десяти районов области. В зону приёма первого и второго мультиплексов от передатчика Мосолово входят Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Сапожковский, Ухоловский и Кораблинский районы.

Работы носят плановый характер. Специалисты проведут техническое обслуживание передающего оборудования, что должно обеспечить стабильность сигнала в дальнейшем. На время отключения доступ к федеральным телеканалам и радиостанциям будет ограничен или невозможен.