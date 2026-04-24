В пятницу, 24 апреля, в Доме общественных организаций в Рязани совет атаманов Рязанского юртового казачьего общества назначил временно исполняющим обязанности юртового атамана Василия Викторовича Фатеева. Решение принято после досрочной отставки предыдущего руководителя, сообщает министерство территориальной политики Рязанской области.

В заседании приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, первый заместитель атамана Западного окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Владимир Ануров, председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Вячеслав Штанько.

Совет атаманов рассмотрел заявление Сергея Муравьева о досрочном сложении полномочий атамана Рязанского юртового казачьего общества. По итогам обсуждения временным руководителем назначен Василий Фатеев, который будет исполнять обязанности до избрания нового юртового атамана.

Выборы нового атамана пройдут на Большом круге — высшем органе управления юртового казачьего общества. Мероприятие запланировано на июнь 2026 года.

В ходе встречи участники утвердили место проведения Большого круга, рассмотрели проект повестки и обсудили другие организационные вопросы.