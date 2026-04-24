Эксперт назвал сроки снижения ставок по ипотеке и кредитам после решения ЦБ

Ставки по ипотечным и потребительским кредитам будут снижаться значительно медленнее, чем доходность по вкладам, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом NEWS.ru рассказал директор по развитию финансовых продуктов компании «Сравни» Магомед Гамзаев.

По словам эксперта, банки осторожно закладывают риски и стоимость фондирования с временным лагом. В ближайший месяц заметных изменений на кредитном рынке не произойдет.

«Ипотека останется в диапазоне 15–18% для рыночных программ, потребительские кредиты — 18–25% и выше в зависимости от профиля заемщика», — отметил Магомед Гамзаев.

К лету 2026 года можно ожидать лишь умеренного снижения ставок. По прогнозу специалиста, верхние границы сократятся на 1–1,5 процентного пункта, однако минимальные ставки останутся относительно высокими.

Напомним, 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики с шагом в 50 базисных пунктов. Как отметили в ЦБ, динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.